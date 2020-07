Temporada de esquí. Desde mañana, se podrá esquiar en Chapelco, Bayo y Castor

El Cerro Chapelco, de San Martín de los Andes, habilitará las pistas para residentes y con estrictos protocolos Crédito: Chapelco

En tiempos de coronavirus, con una cuarentena que ya superó los cuatro meses de aislamiento, más o menos flexible según la región, tres centros de esquí comienzan su apertura paulatina a partir de mañana. En todos los casos, se realizará de forma local, sólo para residentes o turistas de localidades cercanas con importantes descuentos y siguiendo un estricto protocolo acorde a las restricciones de cada región. En general se abrirá sólo un sector de las pistas y los medios de elevación funcionarán con capacidad restringida, al igual que los locales gastronómicos, a la espera de una mayor flexibilización de las medidas.

El Cerro Catedral, en Bariloche, inauguró su temporada, también para residentes, hace 10 días, con estrictos protocolos y mucha nieve.

Chapelco

Chapelco Ski Resort, en San Martín de los Andes, comenzará la actividad mañana sábado. En una primera etapa será para residentes y funcionará de viernes a martes, en el horario de 9.30 a 16.30, únicamente con servicios de medios de elevación y rental de equipos. No estarán habilitados, en principio, servicios gastronómicos, escuela y otras actividades. Los días miércoles y jueves estará cerrado para la aplicación de protocolos y desinfección en las áreas que lo requieran.

"En principio, como no está habilitada la circulación entre ciudades, esta apertura es muy local, y está orientada a San Martín de los Andes y Junín de los Andes. La primera etapa comprenderá una parte de la montaña abierta, alrededor del 50 o 60 por ciento de las pistas, y solamente estarán habilitados cuatro medios de elevación (Telecabina, Silla 63, Silla Rancho Grande y Poma del Filo) y el alquiler de equipos, para ver cómo nos adaptamos y cómo implementamos todos los protocolos de esta nueva realidad", señala Agustín Neiman, gerente general de Chapelco.

En cuanto a los protocolos, Neiman cuenta que seguirán los conceptos básicos: el uso del tapabocas, guantes y protección de ojos será obligatorio en todo momento, así como el distanciamiento de 2 metros entre las personas (fundamentalmente en las colas de medios de elevación).

En esta primera etapa no funcionarán bares ni restaurantes, pero en el momento que se habiliten, deberán cumplir con los mismos protocolos que hay para cualquier local gastronómico de la región, manteniendo el distanciamiento y la reducción de su capacidad. También se promoverá la modalidad take away, para que la gente pueda comprar sin ingresar al salón.

Chapelco espera a los residentes de San Martín de los Andes con la montaña cubierta de nieve Crédito: Gentileza Chapelco

"Otro punto importante es que los medios de elevación también funcionan reducidos en su capacidad, y la telesilla de cuatro en principio va a ir solamente con dos personas. Alquiler de ropa no tenemos habilitados, sí el alquiler de equipos de esquí, con un protocolo especial, donde además de todas estas cosas, cada equipo será desinfectado una vez devuelto para que esté en condiciones de ser utilizado por la siguiente persona", precisa Neiman.

Y concluye: "Para cualquier centro de esquí la temporada esta como perdida, no es posible recuperar lo que se perdió, pero igualmente somos optimistas, y esperamos que más adelante pueda aumentar el volumen de gente con la liberación de la circulación entre ciudades. Ahora lo importante es romper el hielo, ir paso a paso y ya veremos que nos depara el futuro".

Para más datos, se implementará un acceso único a la base de Chapelco en el área del portal de entrada, donde habrá control de salud. En todo momento deberán respetarse los protocolos de seguridad, y se recomienda anticipar la compra de servicios de pases y alquiler de equipos en la web (chapelco.com). También estarán a la venta en la boletería de la base. Los residentes contarán con un nuevo pase diario que tendrá un costo de $1600 para adultos y $1250 para menores.

Cerro Castor

Cerro Castor, en Ushuaia, también abrirá sus pistas mañana, recibirá a los esquiadores residentes con un protocolo sanitario desarrollado en conjunto con el epidemiólogo Juan Alba y el Comité Operativo de Emergencia Provincial (COE).

"Nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros visitantes y personal para que puedan disfrutar de todas las actividades de cerro Castor", señala Juan Carlos Begué, titular del centro de esquí.

En este caso, el protocolo prevé el distanciamiento social de un metro y medio de distancia en todos los sectores, junto a la utilización de tapabocas, máscaras o buff, la higiene de manos y de superficies, uso de guantes y protección para los ojos. También habrá cartelería informativa y torres sanitizantes en boleterías, áreas de gastronomía y rentals de equipos. Luego de la entrega de bastones, esquíes y cascos, estos serán desinfectados para su nueva utilización. Los medios de elevación se utilizarán al 50 por ciento de su capacidad, excepto los grupos familiares.

Cerro Castor abrirá 14 kilómetros de pistas pisadas y se brindará servicio de estacionamiento, alquiler de equipo de esquí alpino, esquí de fondo, snowboard y patinaje sobre hielo

Además, se aplicarán los protocolos definidos por el COE provincial establecidos para el uso de instalaciones sanitarias y áreas gastronómicas.

A su vez, se informó que las actividades de la escuela de esquí estarán suspendidas hasta que las condiciones epidemiológicas así lo requieran.

El complejo estará operando cinco días a la semana, se habilitará de cumbre a base en forma parcial, y las telesillas Del Bosque, las Piedras, del Filo, el Teleskí Los Castores y zona de principiantes.

En total se abrirán 14 kilómetros de pistas pisadas y se brindará servicio de estacionamiento, alquiler de equipo de esquí alpino, esquí de fondo, snowboard y patinaje sobre hielo. También estarán abiertos los circuitos de esquí de fondo y la pista de patinaje.

Respecto de los servicios gastronómicos, estarán habilitados el Snowbar; Sports bar, 480, y Morada del Águila. Este último permanecerá abierto solamente los fines de semana y feriados.

Cómo un incentivo para los esquiadores residentes, ofrecerán un pase flexible de 5 días y otro de 10 días con una tarifa promocional. A su vez, para quienes ya habían adquirido el pase temporada 2020 se ofrece la posibilidad de postergar su uso para la temporada 2021 sin ninguna penalidad, siempre y cuando no haya sido utilizado ni una sola vez durante la temporada 2020 y aquellos que decidan utilizarlo esta temporada invernal obtendrán un 25 por ciento de descuento en la tarifa del pase 2021.

Por último, se podrá acceder a la pista de patinaje sobre hielo en la base del cerro, respetando la cantidad máxima establecida por el protocolo. El edificio Alpino estará habilitado para el alquiler de patines y equipos de esquí de fondo para todos los visitantes, de 10 a 17, sin necesidad de reservar.

Cerro Bayo

Por la condición excepcional de la temporada 2020, Cerro Bayo anuncia su apertura para mañana en "Fase 1", exclusivamente para residentes de Villa La Angostura, quienes podrán acceder con un descuento del 50 por ciento en sus pases. "Vamos a abrir mañana sábado con cuatro medios de elevación: Principiantes 1 y 2, la silla principal que te lleva hasta la cota 1500 y después desde la cota 1300 te podés tomar otro medio que te lleva hasta la cota 1700, con más de 7 kilómetros de descenso ininterrumpido hasta la base. Creemos que el residente tendrá la oportunidad de disfrutar de las vistas y la cantidad de nieve que hay hoy en el Cerro, una base con casi un metro de nieve, una cota 1500 con casi 1,80 metros y en la cumbre, que por ahora no está abierta, hay con casi 3 metros de nieve", señala Pablo Torres García, presidente de Cerro Bayo y presidente de la Cámara Argentina de Centros de esquí y montaña.

Los paisajes imponentes de Cerro Bayo se podrán disfrutar nuevamente desde mañana

Y añade: "Es una temporada de nieve excepcional, todavía solo para residentes, que es la Fase 1. La Fase 2, siempre dentro de la provincia de Neuquén, comenzará cuando se abran los corredores turísticos que unen San Martín de los Andes, Junín y Villa Traful. Respecto de los servicios, funcionará el parador en la Base, otro parador en la cota 1500, siempre siguiendo todos los protocolos de distanciamiento social, el uso de tapabocas, alcohol en gel toda la señalética con las recomendaciones del caso.

"También se dictarán clases grupales, los instructores ya están listos para satisfacer la demanda, pero es un día a día. Esa será la primera instancia. Vamos a tener abierto de tres a cuatro días por semana, un poco también de acuerdo al clima, ya que, en caso de tormenta, la gente tiende a refugiarse y hoy la aglomeración es algo que no podemos permitir", concluye Torres García.

En esta fase, será un pase único para residentes de 1200 pesos (mayor) y 850 pesos menor). Más información: cerrobayo.com.ar

La Hoya

Si bien aún no anunciaron una fecha definitiva de apertura, el secretario de Turismo y Producción de Esquel, Mariano Riquelme, manifestó que están analizando con prudencia la posibilidad de una pronta reapertura del Centro de Actividades de Montaña (CAM) La Hoya y sostuvo que se están considerando ventajas y desventajas para tomar la mejor decisión.

Según el funcionario, Esquel está con el 80 por ciento de su actividad comercial en funcionamiento, incluidos restaurantes y confiterías, aunque advirtió: "No queremos que por traer turistas o por pensar en activar parte del sector turístico que está faltando, aparezcan casos que nos hagan retroceder como ha pasado en otras partes del país".

Por lo pronto, ya se está trabajando en protocolos que permitan su vuelta a la actividad con todas las medidas sanitarias requeridas. En principio se trataría de una apertura sólo para público local, como una actividad más de las que se han ido habilitando a lo largo de esta flexibilización que se viene llevando a cabo.

Según el funcionario, lo que verdaderamente hace falta es "una apertura más amplia, que permita el arribo de esquiadores de la región y que con la apertura del cerro, no sólo se pongan en marcha los medios de elevación, sino también la confitería y los rental, para generar un verdadero impacto positivo para el sector turístico y productivo".

En cualquier caso, Riquelme apeló a la prudencia al destacar que las decisiones que se vienen tomando están en un "equilibrio bastante delicado, analizando día a día qué se puede flexibilizar y de qué manera, y cuidando las libertades" que se han logrado.