De Aspen a Salt Lake City: los destinos más populares para esquiar en EE.UU., ordenados por precio

Un relevamiento reciente sobre los centros de esquí más demandados de Estados Unidos para el invierno boreal 2026 muestra un cambio en las preferencias de los viajeros. Los datos indican que, en esta temporada, la mayor cantidad de reservas no se concentra en los complejos más exclusivos, sino en aquellos que ofrecen costos más accesibles dentro del segmento premium.

Cuáles son los sitios más populares para esquiar en Estados Unidos

Un listado confeccionado por Snow Brains, que se basó en datos de Hotel Planner, reveló cuáles fueron los cuatro sitios de esquí con más demanda para este período. Los resultados se ordenaron del más caro al más barato.

Park City, Utah: tiene una tarifa de 1621 dólares por noche y se ubica como el destino de esquí más caro de EE.UU. para este 2026. Ocupa el tercer puesto en cantidad de reservas, y, a pesar de sus precios, todavía atrae muchos turistas gracias al Park City Mountain, al Deer Valley y al auge anual del Festival de Cine de Sundance.

Aspen, Colorado: tiene un valor de US$1222 por noche y ocupa el puesto cuatro en reservas. Con cuatro montañas, hoteles emblemáticos, après-ski repleto de estrellas y una reputación que se resiste a desvanecerse, se mantiene como un destino de alta gama para los amantes del esquí.

Vail, Colorado: tiene una tarifa de US$967 por noche y ocupa el segundo puesto en reservas. Presenta 2000 hectáreas, legendarios bowls traseros y una infraestructura de resort "de alta calidad".

Salt Lake City, Utah: fue la gran sorpresa de la temporada, dado que ocupa el primer puesto en reservas, a pesar de ser el más barato. Su valor es de US$379 por noche. Cuenta con rápido acceso a Alta, Snowbird, Solitude, Brighton y la profunda nieve polvo por la que se conoce a Wasatch, Salt Lake.

El análisis concluye que cada vez son más los viajeros de todos los presupuestos que priorizan la relación calidad-precio, la comodidad y la calidad de la nieve por encima del “puro prestigio”.

Sin embargo, los lugares tradicionales, como Park City, Aspen y Vail, todavía tienen grandes niveles de reservas.

Todo sobre Park City, la ciudad más cara para esquiar en Estados Unidos 2026

Principalmente, alojarse en Park City ofrece fácil acceso a Park City Mountain Resort (PCMR, por sus siglas en inglés) y Deer Valley Resort, ambos entre los más populares del país norteamericano, de acuerdo con un informe de Travel + Leisure.

PCMR se presenta como la zona de esquí más grande de EE.UU., con más de 7300 acres para esquiadores y snowboarders, lo que atrae a aficionados a esta práctica de todos los niveles.

La conveniente ubicación de Park City también lo convierte en una opción popular para esquiadores, a pesar de mantener los precios de los hoteles altos.

Otro punto a favor es que se tarda media hora en llegar desde el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC, por sus siglas en inglés).

El Festival de Cine de Sundance es una de sus mayores atracciones. Se trata del festival de cine independiente “más grande del país”, algo que puede argumentar sus elevadas tarifas.

Repleto de nieve: este es el mejor destino para visitar en Estados Unidos, según los viajeros

Por su parte, Big Sky fue posicionado como el mejor destino del mundo para visitar en 2026, de acuerdo con un estudio de Expedia Group.

El sitio, ubicado en Montana, lideró el ranking que puso en valor datos de los millones de usuarios diarios y al recopilar información de 24.000 viajeros de 18 países diferentes.

Pat Doyle, representante de Visit Montana, dijo en TheTravely que el pueblo representa todo lo que hace que las actividades al aire libre en Montana sean “excepcionales”. Otro punto a favor es que se ubica a solo una hora de la entrada oeste del Parque Nacional de Yellowstone.