El Vaticano anunció que el empresario argentino Enrique Shaw será proclamado beato
Enrique Ernesto Shaw, empresario y laico argentino conocido como “el empresario de Dios”, será proclamado beato tras la aprobación por parte del Papa León XIV de un milagro atribuido a su intercesión
