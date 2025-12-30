LA NACION

El Vaticano anunció que el empresario argentino Enrique Shaw será proclamado beato

Enrique Ernesto Shaw, empresario y laico argentino conocido como “el empresario de Dios”, será proclamado beato tras la aprobación por parte del Papa León XIV de un milagro atribuido a su intercesión

