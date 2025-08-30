LA NACION

¿Está pensando Trump en una acción militar contra Venezuela con su imponente despliegue de barcos de guerra en el Caribe?

Washington acusa a Nicolás Maduro de narcoterrorismo al liderar el Cartel de los Soles, un grupo criminal con sede en Venezuela acusado de colaborar con otras bandas del crimen organizado y el tráfico de drogas. En el marco de su lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos respondió con un despliegue militar sin precedentes con barcos de guerra, aviones y helicópteros armados de misiles que se están acercando al espacio marítimo de Venezuela.

