Viajar con mascotas: qué cambia con la nueva norma para micros y trenes de larga distancia
El Gobierno oficializó una nueva regulación que habilita el traslado de animales domésticos en ómnibus y trenes interurbanos. El periodista Andrés Krom explica qué permite la norma, a quiénes alcanza y cuáles son las condiciones para viajar con mascotas sin inconvenientes.
LA NACION
