Historias inspiradoras de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedica

Historias inspiradoras de la semana
Historias inspiradoras de la semana

La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".

Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.

Esta es nuestra selección del viernes 17 de octubre:

CONAKRY:

Un circo de Guinea ofrece un trampolín internacional a jóvenes desfavorecidos

En el calor húmedo de un hangar de Conakry, cinco jóvenes hacen piruetas, se retuercen y practican malabares al ritmo de las percusiones de los músicos, como un desafío a las leyes de la gravedad y la anatomía humana.

Por Eléonore SENS

(Guinea cultura pobreza social educación circo artes, Reportaje, 700 palabras)

FOTOS, VIDEO

UPINGTON, Sudáfrica:

La última voz del n|uu: una bisabuela sudafricana lucha por salvar su lengua

Katrina Esau es considerada a sus 92 años la última hablante nativa de n|uu, una lengua originaria de Sudáfrica de peculiares chasquidos y clics que ha pasado toda su vida tratando de transmitir para que no desaparezca.

Por Shakirah THEBUS

(Sudáfrica lenguaje cultura, Reportaje, 650 palabras)

FOTOS, VIDEO

arm/avl

