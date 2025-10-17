Historias inspiradoras de la semana
La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedica
- 1 minuto de lectura'
La AFP difunde cada viernes una selección semanal de historias que aportan soluciones o están dedicadas a acciones constructivas, bajo la rúbrica o metadato "Inspirador".
Son temas que hablan de esperanza, resiliencia, iniciativas originales que puedan beneficiar a un gran número de personas y acciones concretas emprendidas por miembros de la sociedad civil para resolver un problema.
Esta es nuestra selección del viernes 17 de octubre:
CONAKRY:
Un circo de Guinea ofrece un trampolín internacional a jóvenes desfavorecidos
En el calor húmedo de un hangar de Conakry, cinco jóvenes hacen piruetas, se retuercen y practican malabares al ritmo de las percusiones de los músicos, como un desafío a las leyes de la gravedad y la anatomía humana.
Por Eléonore SENS
(Guinea cultura pobreza social educación circo artes, Reportaje, 700 palabras)
FOTOS, VIDEO
UPINGTON, Sudáfrica:
La última voz del n|uu: una bisabuela sudafricana lucha por salvar su lengua
Katrina Esau es considerada a sus 92 años la última hablante nativa de n|uu, una lengua originaria de Sudáfrica de peculiares chasquidos y clics que ha pasado toda su vida tratando de transmitir para que no desaparezca.
Por Shakirah THEBUS
(Sudáfrica lenguaje cultura, Reportaje, 650 palabras)
FOTOS, VIDEO
arm/avl
