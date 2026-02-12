San Valentín: cuáles son las mejores flores para regalar este 14 de febrero

Regalar flores el 14 de febrero es uno de los gestos más elegidos para celebrar en San Valentín. Más allá del tamaño del ramo o del presupuesto, lo que define el impacto del obsequio es el mensaje que transmite. Sin embargo, al momento de entrar a una florería, la variedad puede generar dudas en la elección.

A continuación te dejamos una guía práctica con las flores más populares para este Día de los Enamorados, sus significados y en qué casos conviene elegir cada una.

Rosas

Las rosas suelen ser las flores más elegidas para regalar en San Valentín Dragos Condrea

Las rosas son el símbolo indiscutido del 14 de febrero. Elegantes y tradicionales, se adaptan a casi cualquier tipo de relación romántica.

Rosas rojas : representan amor intenso, pasión y deseo. Son ideales para parejas consolidadas o declaraciones fuertes.

: representan amor intenso, pasión y deseo. Son ideales para parejas consolidadas o declaraciones fuertes. Rosas rosadas : hablan de ternura, cariño y admiración. Funcionan bien en vínculos más recientes o para un gesto romántico sin exagerar.

: hablan de ternura, cariño y admiración. Funcionan bien en vínculos más recientes o para un gesto romántico sin exagerar. Rosas blancas: se asocian con pureza, respeto y amor sincero.

Gerberas y lirios

Las gerberas transmiten energía positiva y alegría. Son llamativas, coloridas y menos formales que otras flores. Funcionan muy bien en relaciones que recién dan sus primeros pasos o para sorprender a alguien especial sin que el gesto tenga una carga romántica intensa.

Los lirios, en cambio, aportan un aire más sofisticado. Se asocian con belleza, admiración y respeto. Son adecuados para hacer un regalo más elegante.

Tulipanes

Si la idea es salir de lo previsible sin perder romanticismo, los tulipanes son una excelente alternativa. Representan amor sincero y buenos deseos. Su forma estilizada y la variedad de colores los convierten en una opción fresca y elegante. Resultan ideales para parejas jóvenes o para quienes valoran los detalles delicados y modernos.

Qué flores regalar el 14 de febrero

Girasoles

Los girasoles no son la flor típica de San Valentín y justamente ahí radica su atractivo. Simbolizan optimismo, alegría y admiración. Son ideales para personas extrovertidas, creativas o para quienes prefieren regalos originales. También pueden ser una opción acertada en vínculos que priorizan la complicidad y la energía positiva.

Orquídeas

Para quienes buscan un obsequio más duradero, las orquídeas combinan sofisticación y practicidad. A diferencia de un ramo tradicional, funcionan como planta decorativa y, con los cuidados adecuados, pueden florecer más de una vez. Transmiten elegancia, admiración y belleza. Son recomendables cuando se quiere ofrecer un detalle que permanezca en el tiempo y forme parte del hogar.

¿Cómo elegir la flor ideal este 14 de febrero?

Antes de decidir qué flor elegir para este día especial, los expertos en jardinería aseguran que conviene tener en cuenta tres factores fundamentales: