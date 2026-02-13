Buenas noticias en Florida: regalar rosas por San Valentín te costará menos que el promedio nacional

El Día de San Valentín se acerca y, como todo 14 de febrero, millones de personas en Estados Unidos recurren a un símbolo clásico del amor: la docena de rosas rojas. En 2026, un relevamiento nacional analizó cuánto cuesta este tradicional ramo en Florida, en un contexto marcado por aumentos consecutivos en los últimos años.

¿Cuánto cuesta una docena de rosas en Florida en 2026?

El informe “Costo de una docena de rosas en cada estado 2026”, elaborado por FinanceBuzz, releva el valor de estas flores en cada estado.

El valor de la docena de rosas aumentó US$12,91 en tres años, lo que equivale a una suba del 16% Freepick

A nivel nacional, el precio promedio se ubicó en US$93,07, lo que representa un aumento cercano al 3% respecto del año pasado, cuando el costo era de US$90,51.

El estudio detalla que el valor varía de forma significativa entre estados. En el caso de Florida, el ramo cuesta un estimado de US$84,97.

El aumento sostenido en el precio de las rosas

De acuerdo con FinanceBuzz, el promedio del valor nacional de una docena de rosas aumentó este último tiempo:

Entre 2023 y 2024, la suba fue de US$8,45.

Entre 2024 y 2025, el incremento fue de US$1,89.

A nivel país, el precio promedio se ubicó en US$93,07, con una suba cercana al 3% interanual Freepick

En total, el precio se elevó US$12,91 desde 2023, lo que equivale a un aumento del 16% en tres años. Para 2026, la variación interanual ronda el 3%.

Los estados donde las rosas son más caras y más baratas

El relevamiento identifica diferencias marcadas entre los estados con precios más altos y aquellos donde la docena de rosas resulta más accesible. Las entidades con los precios más altos en 2026 son:

Hawái: US$126,65

Kansas: US$113,33

Texas: US$113,33

Montana: US$110

Dakota del Norte: US$108,63

Maine: US$108,30

Nueva York: US$106,96

En el otro extremo, los lugares con los valores más bajos registrados son:

Indiana: US$71,99

Massachusetts: US$74,63

California: US$78,31

Pensilvania: US$79,30

Alaska: US$79,99

El relevamiento muestra variaciones significativas de precios según el estado Finance Buzz

¿Cómo se realizó el relevamiento de precios de rosas?

La metodología consistió en registrar el precio de un pedido estándar de una docena de rosas rojas de tallo largo en al menos tres floristerías o tiendas de flores en cada estado. Luego, los investigadores calcularon el promedio correspondiente.

El estudio fue publicado el 29 de enero de 2026 y tiene como objetivo anticipar cuánto pueden gastar los consumidores en uno de los regalos más tradicionales de San Valentín.

¿Cómo nació la tradición de regalar rosas en San Valentín?

La costumbre de regalar rosas el 14 de febrero se consolidó en el siglo XIX, cuando la flor quedó asociada de manera explícita al amor.

Un artículo de TIME explica que el vínculo entre la rosa y el amor se fortaleció en la Inglaterra victoriana a través del llamado “lenguaje de las flores”, un sistema que asignaba significados específicos a cada especie y cuya popularización temprana se atribuye a Lady Mary Wortley Montagu en el siglo XVIII.

Esta mujer había difundido cartas sobre una tradición turca que, según su interpretación, permitía transmitir mensajes secretos mediante flores. Aunque estudios posteriores señalaron que esa lectura era incorrecta, la idea de un código floral se extendió en Europa y sentó bases para la popularización del lenguaje simbólico de las flores.

Ramo de rosas de papel - Fuente: YouTube

En 1819, Charlotte de Latour publicó en Francia Langage des fleurs, un diccionario que definió de manera explícita a la rosa como símbolo del “amor”. La obra tuvo múltiples ediciones en inglés en las décadas siguientes y contribuyó a expandir esa asociación en el mundo.

El artículo también indica que el uso de rosas en ceremonias tiene antecedentes antiguos.

Griegos y romanos, entre los siglos IV y V a.C., utilizaban guirnaldas de rosas en bodas. Con el paso del tiempo, la rosa roja quedó fijada como emblema del amor y se convirtió en el regalo característico del Día de los Enamorados.