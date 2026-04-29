Volkswagen Taos vs. Toyota Corolla Cross: cuál conviene comprar en abril

El segmento C (mediano) de los SUV es uno de los más buscados en la Argentina y cuenta con dos grandes competidores de las automotrices que más ventas registran en el acumulado anual: el Volkswagen Taos y el Toyota Corolla Cross.

Por un lado, el Volkswagen Taos, un SUV que recibió un restyling recientemente y que ahora llega importado desde México, registró 3028 ventas durante el primer trimestre del año, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Por otro lado, el Toyota Corolla Cross, que fue el SUV más vendido en 2025, alcanzó 3116 unidades entre enero y marzo.

Cuántas versiones ofrece cada modelo y qué motorizaciones tiene

La principal diferencia entre estos competidores se encuentra en la gama y en la motorización. El Volkswagen Taos se comercializa en tres versiones (Comfortline AT, Highline AT y Highline bitono), todas con motorización naftera. En cambio, el Toyota Corolla Cross ofrece cinco versiones —sin contar la variante deportiva—: tres nafteras (XLI CVT, XEI CVT y SEG CVT) y dos híbridas (XEI eCVT y SEG eCVT).

En el caso del Taos, toda la gama está impulsada por el motor 250 TSI: un naftero 1.4 litros turbo de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a una caja automática Tiptronic de 8 velocidades y tracción delantera.

Todas las versiones del Volkswagen Taos equipan un motor naftero

Por el lado del Corolla Cross, la oferta es más amplia. Las versiones nafteras (XLI CVT, XEI CVT y SEG CVT) utilizan un motor 2.0 litros Dynamic Force de 171 CV y 203 Nm, combinado con una transmisión automática CVT con modo secuencial de 10 marchas preprogramadas.

En tanto, las versiones híbridas (XEI eCVT y SEG eCVT) recurren a un sistema compuesto por un motor naftero 1.8 litros de 98 CV junto a un motor eléctrico, que entregan una potencia combinada de 122 CV, acoplados a una caja automática eCVT.

El Toyota Corolla Cross ofrece versiones con motorización híbrida WFK

Qué trae en seguridad cada modelo

En materia de seguridad, tanto el Volkswagen Taos como el Toyota Corolla Cross presentan dotaciones completas, aunque con diferencias en el enfoque y la disponibilidad según versiones.

El Volkswagen Taos ofrece desde su variante de entrada de gama seis airbags, control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con función stop & go, control de estabilidad (ESC), detector de fatiga, freno autónomo de emergencia con detección de peatones (AEB), asistente de frenado de emergencia post colisión y testigo de pérdida de presión de neumáticos, entre otras ayudas a la conducción que se van sumando a medida que se escala en la gama. Cabe aclarar que este modelo obtuvo la máxima calificación en las pruebas de seguridad de Latin NCAP.

El Volkswagen Taos obtuvo cinco estrellas en las pruebas de choque, la máxima calificación

Por su parte, el Corolla Cross se destaca por ofrecer de serie en todas sus versiones el paquete Toyota Safety Sense, que incluye sistema de precolisión frontal (PCS), alerta de cambio de carril (LDA), asistencia de mantenimiento de carril, luces altas automáticas y control de velocidad crucero adaptativo con rango completo. Además, suma 7 airbags de serie, control de estabilidad y tracción, y asistencias como alerta de punto ciego y tráfico cruzado trasero en versiones más equipadas.

El Toyota Corolla Cross ofrece de serie el paquete Toyota Safety Sense

Cuánto cuesta cada versión de cada modelo en abril

Volkswagen Taos Comfortline: $57.511.950

$57.511.950 Volkswagen Taos Higline: $65.470.200

$65.470.200 Volkwagen Taos Higline Bi Tono: $66.319.150

El Volkswagen Taos más económico cuesta $57.511.950

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

$51.918.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000

$55.944.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000

$57.355.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000

$61.732.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000

El Toyota Corolla Cross más económico parte desde los $51.918.000

Entonces, ante la pregunta de cuál conviene comprar, la respuesta va a depender de la necesidad y el gusto de cada persona. Por ejemplo, mientras que el Toyota Corolla Cross se ofrece con versiones híbridas (algo que el Volkswagen Taos no), el Taos, por su parte, fue probado en las evaluaciones de Latin NCAP y obtuvo un excelente resultado. Además, cuenta con una mayor distancia entre ejes (Taos 2681 mm; Corolla Cross 2640 mm).

En cuanto a la potencia del motor, depende de cada versión: el Taos es más potente que las variantes híbridas de la marca japonesa, pero queda por debajo de las versiones nafteras del Corolla Cross.

En términos de diseño, también presentan diferencias marcadas, que dependen del gusto de quien evalúe la compra. Y, por último, en materia de precios, la versión más económica muestra una diferencia aproximada de $6 millones a favor de uno de los modelos.