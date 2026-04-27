Se animaron a cambiar un VW escarabajo y convirtieron este “Beetle” en el más bajo del mundo

En el mundo del automovilismo existen quienes buscan velocidad, eficiencia o lujo. Pero también están los que persiguen la originalidad, aún cuando eso implique sacrificar toda practicidad.

El ejemplo más reciente es un Volkswagen Beetle profundamente modificado que se viralizó en la red social TikTok por su aspecto inusual: una carrocería cortada, con la altura reducida a menos de un metro y un perfil que parece rozar el suelo, donde el conductor va prácticamente acostado.

El vehículo conserva el techo y otros rasgos de la silueta clásica del Beetle, pero sus proporciones resultan irreales: ruedas no visibles de mínimo tamaño, puertas abiertas y un ancho mínimo en la carrocería del modelo. Su silueta aparenta haber sido “cortada a la mitad”, dejando por un lado el motor y el resto del chasis y separando la parte superior de la estructura.

Lejos de buscar homologación o funcionalidad, su creador lo concibió como un experimento y pieza de exhibición para encuentros fierreros, convenciones o exposiciones, donde este tipo de transformaciones suelen atraer todas las miradas.

Más allá de lo anecdótico, estas creaciones reflejan un costado lúdico del mundo motor. Muchos aficionados modifican autos antiguos o populares simplemente por el desafío técnico o por la satisfacción de romper moldes estéticos. En ese universo, los Beetle modificados ocupan un lugar especial: su estructura simple, el chasis desmontable y la abundancia de repuestos los convirtieron en lienzos ideales para proyectos únicos.

A diferencia de los autos restaurados con criterios de fidelidad histórica, estos proyectos no buscan revivir un modelo clásico sino reinterpretarlo desde la imaginación. Algunos propietarios conservan las piezas originales y las combinan con materiales modernos, mientras otros van más allá: seccionan carrocerías, alteran las proporciones o reemplazan componentes mecánicos por estructuras artesanales hechas a medida en búsqueda de la más insólita creación.

El Volkswagen Beetle más bajo del mundo (Tiktok)

En muchas exposiciones especializadas, los vehículos más llamativos no son los que mejor funcionan, sino los que más sorprenden. Por eso, en eventos internacionales y concursos locales suelen existir categorías dedicadas a la “originalidad” o “customización extrema”, donde los jueces premian la creatividad, el detalle artesanal y la capacidad de convertir un modelo común en una obra de arte.

Estos talleres caseros y proyectos independientes funcionan como laboratorios informales de diseño, donde lo que importa no es la velocidad máxima ni el confort, sino la capacidad de reinventar un ícono automotor para entretener al público.