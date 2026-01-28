¿A qué velocidad se debería tomar con el auto una loma de burro?

Las lomas de burro o lomadas son elementos de la vía pública cuyo objetivo es lograr que los conductores reduzcan la velocidad, especialmente en cruces peligrosos, zonas escolares o pasos peatonales, con el fin de mejorar la seguridad vial. También se las conoce como reductores de velocidad.

En muchos casos, estos dispositivos están señalizados con carteles, lo que sirve como advertencia para dejar de acelerar y comenzar a frenar de manera progresiva, ya que circular sobre una lomada a una velocidad excesiva puede provocar daños en el vehículo.

En esa línea, los especialistas remarcan que no es recomendable atravesarlas con el freno presionado, ya que esto puede afectar los amortiguadores; lo ideal es hacerlo manteniendo una velocidad baja y constante.

La mayoría de los reductores de velocidad cuentan con la señalización correspondiente dana blouin - Shutterstock

Respecto a la velocidad, no existe una exacta establecida para cruzarlas, ya que depende del tipo de relieve del reductor, del vehículo y de su despeje del suelo. Sin embargo, como referencia general, no deberían superarse los 20 km/h y, en casos extremos, lo aconsejable es hacerlo a unos 10 km/h.

Los errores al pasar una loma de burro

Uno de los errores más comunes ocurre cuando el vehículo circula a una velocidad superior a la permitida y el conductor no llega a visualizar la señalización —en caso de que exista—, por lo que tampoco reduce la marcha hasta los 20 km/h recomendados. Pasar un lomo de burro a mayor velocidad puede provocar daños en la trompa del auto, además de afectar los amortiguadores y las pastillas de freno.

En lo que refiere a vehículos con caja manual, se desaconseja accionar el embrague al atravesarlos, salvo que la velocidad sea muy baja, ya que esto puede generar un desgaste innecesario del sistema.

Se debe cruzar de frente con ambos ejes para un desgaste uniforme del vehículo djtrenershutter - Shutterstock

Tampoco es recomendable colocar la palanca en punto muerto, ya que luego es necesario volver a engranar la marcha de manera progresiva. Por este motivo, según el vehículo, en cajas manuales se aconseja atravesarlos en primera o segunda velocidad. Además, siempre deben encararse de frente, procurando que los ejes pasen lo más rectos posible.