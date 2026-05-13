Cómo saber dónde está radicado mi auto por patente

Conocer dónde está radicado un auto es un dato fundamental para cualquier propietario o comprador de un vehículo en la Argentina, ya que determina en qué jurisdicción se pagan impuestos como la patente, dónde se registran las infracciones y qué registro seccional interviene ante trámites como transferencias, denuncias de venta o pedidos de informes.

La consulta puede realizarse de manera gratuita utilizando únicamente la patente del vehículo. El sistema oficial permite identificar el registro seccional donde se encuentra asentado el legajo del automotor y acceder a su dirección correspondiente.

El procedimiento se realiza a través de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Dentro del sitio oficial, hay que ingresar a la sección de consultas de radicación de vehículos y completar el número de dominio, es decir, la patente del auto, sin espacios ni guiones.

La gestión se realiza a través del sitio web del DNRPA

El sistema acepta tanto las patentes antiguas como las del Mercosur y, una vez ingresados los datos, informa el nombre y número del registro seccional donde está radicado el vehículo.

Además de definir dónde se tributa la patente, también establece la jurisdicción donde llegan las multas y donde deben realizarse distintos trámites registrales. En operaciones de compra y venta, por ejemplo, conocer la radicación permite saber en qué registro se encuentra el legajo y agilizar la transferencia.

La radicación permite saber en qué registro se encuentra el legajo y agilizar la transferencia Daniel Basualdo

Otra alternativa para acceder a esta información es la plataforma Mi Argentina. Luego de iniciar sesión y validar identidad, los usuarios pueden visualizar los vehículos asociados a su perfil y consultar datos relacionados con la radicación.

Para quienes necesiten información más detallada, la DNRPA también ofrece el llamado “Informe de Dominio”, un documento pago que se solicita online y se recibe por correo electrónico. Allí figuran datos como el titular registral, la existencia de prendas, embargos, inhibiciones u otras restricciones legales sobre el vehículo.

En el caso de los autos radicados en la Ciudad de Buenos Aires, además, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) permite consultar deuda de patente y verificar datos vinculados al vehículo.

Para quienes necesiten información más detallada, la DNRPA también ofrece el “Informe de Dominio” Daniel Basualdo

Otro documento importante es el legajo del automotor, una especie de “historial” del vehículo donde constan los datos del titular, características técnicas y antecedentes de transferencias. Para acceder a él, generalmente es necesario acudir al Registro Automotor correspondiente, presentar DNI y cédula del vehículo, además de abonar el arancel establecido.

En un contexto donde gran parte de los trámites automotores se digitalizaron, la posibilidad de consultar online la radicación simplifica gestiones y permite verificar información clave antes de comprar o vender un usado.