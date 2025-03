Actualizar Android Auto a la última versión: el paso a paso

La tecnología en los autos avanza sin cesar. Lejos quedaron los tiempos en los que contar con la transmisión de la radio en el vehículo era un agregado notable y diferencial, que dicho sea de paso algunos querían prohibir, bajo el fundamento de que distraería a los conductores. Estos mismos individuos ahora verían horrorizados todas las actividades de entretenimiento que se pueden realizar arriba de un auto.

Desde poder llegar con facilidad de un lugar a otro utilizando los mapas interactivos en tiempo real, que marcan el estado del camino y cual opción toma menos tiempo, hasta poder ir armando una playlist en un viaje de muchas horas, seleccionando el orden ideal de cada canción según el estado de ánimo del conductor y los pasajeros.

Con el avance de la tecnología, cada vez las pantallas suman más opciones interactivas Shutterstock - Shutterstock

Todas estas características, entre otras, se pueden llegar a cabo gracias a que los vehículos cuentan con pantallas interactivas inteligentes, que son compatibles con los sistemas operativos desarrollados por las grandes corporaciones tecnológicas.

Los sistemas de información y entretenimiento en los autos normalmente responden a los de dos grandes marcas a nivel mundial: Apple y Samsung, a través de su sistemas operativos Apple Carplay y Android Auto, respectivamente. Se transformaron en partes esenciales de los viajes en auto, a tal punto que aquellos modelos que por sus años no cuentan con este sistema, los usuarios suelen comprar pantallas aparte para colocarlas como extensiones y poder disfrutar de los mismos beneficios en las cuatro ruedas.

El sistema de Android, uno de los más implementados en los vehículos, tiene actualizaciones periódicas de su sistema operativo, con el objetivo de seguir garantizando su practicidad y seguridad. En su más reciente versión, busca corregir varias problemáticas, entre las que se destacan las desconexiones súbitas y la dificultad para vincular dispositivos, inconvenientes que habían generado molestias significativas entre los conductores, pensando que sus teléfonos móviles no eran compatibles.

Muchos usuarios buscan cómo actualizar sus sistemas de entretenimiento en el auto, agregar pantallas más grandes o, simplemente, tener algo más que el estéreo, para poder ver los mapas sin recurrir a un soporte para el teléfono y aprovechar las funciones que ofrecen Car Play o Android Auto Shutterstock

Además, esta desconexión repentina podía llegar a interrumpir funcionalidades clave, como pueden ser la navegación y las llamadas manos libres, transformándose en un riesgo también para la seguridad.

Cómo instalar la última versión de Android Auto

Para instalar la nueva actualización, para aquellos usuarios que prefieren encargarse manualmente de ejecutarlas (ya el mismo sistema cuenta con la opción de que se realice de forma automática cada cierto período de tiempo) el proceso es sencillo, pero es importante seguir el paso a paso:

Ingresar desde el menú central de la pantalla a Google Play.

Buscar y seleccionar la opción de “Gestionar apps y dispositivos”.

Dentro de las opciones que se desplegarán, seleccionar la alternativa “Actualizar todo”.

Este método garantizará que todos los ajustes y nuevas medidas que la compañía haya realizado sean implementados , asegurando la recepción de las últimas correcciones y optimizaciones. Si aún no aparece la opción de actualizar el sistema operativo se puede deber a que todavía no se encuentra disponible para la región en la que se encuentra el auto (en algunos países demora un poco más en llegar) o que el vehículo no cuenta con la capacidad de correr el nuevo sistema operativo, en el caso de que ya tenga muchos años de antigüedad.

LA NACION

Temas Autos 0km