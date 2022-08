Las dos ruedas son también cosa de chicas

Desde hace varios años, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante las clínicas de conducción segura de motos reservadas exclusivamente para mujeres y con costo cero para las asistentes.

“La actividad consta de dos niveles de aprendizaje: el inicial, dirigido a aquellas mujeres que no tienen licencia y que desean iniciarse de forma en el uso de motocicletas; y el intermedio, para quienes cuentan con licencia no principiante y quieren mejorar su técnica de conducción”, dijeron desde el GCBA.

Acompañan esta iniciativa Honda Motor de Argentina por medio de su equipo Honda Safety; la academia de manejo seguro de Yamaha Motor YRA (Yamaha Riding Academy); Mujeres al Volante, El Ángel Copiloto, Fourstroke indumentaria para motociclistas, San Patricio Seguros, ATM Seguros, Urquiza Motos y la Cruz Roja Argentina y, próximamente, se sumarán Pirelli Motos y CAM (Centro Argentino de Mecatrónica).

Entorno. Las clases se dan en una pista especialmente acondicionada

Para la instrucción se utilizan motocicletas de hasta 250 cc y desde el GCBA expresaron: “Sabemos que la movilidad de las mujeres es diferente por distintas razones, así como también conocemos la importancia de su independencia en el uso de distintos medios de locomoción. Por eso, teniendo en cuenta éstas y otras variables relacionadas, hemos desarrollado estos cursos con el fin de acompañarlas en el proceso de aprendizaje y en el uso seguro y responsable de motocicletas”. Agregaron que “la articulación público-privada es fundamental para poder llevar a cabo jornadas de 7 horas en la que todas las necesidades son contempladas para que tengan una buena experiencia”.

Respecto de la enseñanza-aprendizaje, Almendra Murillo, instructora de manejo de motos de Honda, explicó que “en el mundo de las motos las mujeres han empezado a crecer y hay un empoderamiento cultural. El curso inicial lo hacemos para quienes nunca se han subido a una moto: vemos los componentes y las características físicas; cómo subir, bajar y arrancarla; poner primera y segunda, etcétera”. Y detalló que “hay mujeres que tienen ganas de aprender a manejar y no cuentan con los medios, no tienen una moto o alguien que se la preste y no hay escuelas de motos como sí de autos. También vimos una problemática en los cursos iniciales mixtos donde el cupo se completaba casi al 100% con hombres y ahí notamos que eso pasaba porque ellas querían aprender a manejar pero sentían miedo de hacerlo con hombres. Así que lanzamos los cursos exclusivos para mujeres. Desde ese momento, en cada convocatoria los cupos los completan ellas”.

Cada jornada incluye una capacitación teórica respecto del tránsito, las estadísticas viales, los cuidados al conducir una moto, los elementos de protección, entre otros aspectos. Posteriormente, esos conceptos los aplica cada participante en la pista diseñada para tal fin con la asistencia de varios instructores, generando un proceso casi personalizado con cada una durante los ejercicios propuestos. “Cada una tiene sus tiempos en la práctica, lo importante es que se sienta segura al ir en moto y controle los comandos tranquilamente”, aportó Murillo.

Dos fases. Las clínicas abarcan tanto la parte teórica como práctica

Débora Prado, participantes de esta clínica, afirmó: “Fue un encuentro muy competo. Hubo parte teórica detallada y luego lo pasé a la práctica sin ningún problema, siempre acompañada por los instructores. Las motos y el terreno ayudaron un motón, ya que nos sentimos contenidas. Vale la pena venir y aprender desde cero a manejar bien y con seguridad una moto”.

Para conocer

Esta propuesta se efectúa todos los meses entre marzo y noviembre (excepto agosto) y como único requisito se pide tener experiencia en el uso de la bicicleta para conocer el equilibrio en dos ruedas. Las fechas de realización se pueden conocer en las redes sociales de las marcas coorganizadoras y en las de Liliana Castellanos, coordinadora General en Educación Vial del GCBA. Para consultas, contactarse por lcastellanos@buenosaires.gob.ar o educacionvial@buenoaires.gob.ar

“Gracias a la iniciativa y coordinación de la Gerencia de Educación y Convivencia Vial junto con diferentes actores del sector privado comprometidos con la seguridad vial del usuario de motos, podemos darle a las mujeres y disidencias, un espacio de aprendizaje seguro que les permita, luego, movilizarse de una forma diferente e independiente en el tránsito”, destacaron desde el gobierno porteño.