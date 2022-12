Test drive: el Toyota Yaris se renueva para apuntar alto

escuchar

El Toyota Yaris fue lanzado a nivel local en 2016 proveniente de Tailandia como una apuesta de la marca para complementar la parte alta del segmento B, donde tenía al Etios como uno de los referentes a nivel ventas. Y resultó bien, porque el modelo tuvo tan buena aceptación que la automotriz decidió comenzar a producirlo en la región (en la planta de Sorocaba, Brasil) dos años más tarde. Desde entonces, el Yaris nunca dejó de estar en entre los primeros diez vehículos más vendidos del país, y este año marcha en el séptimo puesto con 13.619 unidades entregadas, número influido en parte por las limitaciones a las importaciones que padecen todas las terminales.

Hoy cuenta con una oferta de ocho versiones entre sus dos siluetas, hatchback y sedán. En la primera son XS, XLS (MT y AT), XLS Pack y S, mientras que para el sedán son XLS (MT y AT) y XLS Pack. La que probamos fue la intermedia del hatch, la XLS AT.

Largo: 4,145 m

Ancho: 1,73 m

Alto: 1,475 m

Distancia entre ejes: 2,55 m

Capacidad del baúl: 310 L

Capacidad del tanque: 42 L

Peso: 1135 kg

Neumáticos: 185/60 R15″

El modelo recibió una actualización hace un tiempo para acentuar aún más el perfil moderno con toques deportivos característico del Yaris. Por eso, el frente se renovó con un paragolpes más alto y robusto en el que se integra la nueva parrilla trapezoidal con diseño en panal de abeja en negro brillante, y las tomas de aire de los costados ahora integran los faros antiniebla; también el conjunto óptico fue mejorado.

La silueta sigue siendo la misma, pero incorpora llantas de 15″ de flamante diseño que calzan neumáticos 185/60.

En el interior estrena un panel de instrumentos con tres indicadores -combina relojes analógicos con marcadores digitales- que se integra mejor con la consola central, donde aparece una nueva pantalla táctil de 7″ de rápida interfaz con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay. A esto suma varios elementos de confort y tecnología como aire acondicionado automático y digital, entradas USB adelante y atrás, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y control de velocidad crucero.

Espacioso y cómodo (cuatro adultos pueden viajar muy bien), tiene una posición de manejo adecuada que se puede encontrar fácilmente ya que tanto la butaca como el volante se regulan en altura (estaría muy bien que se pudiera ajustar también en profundidad). Además, cuenta con un baúl espacioso (310 L).

El interior del Toyota Yaris también fue reformado

Por el lado de la seguridad es muy completo e incluye siete airbags, anclajes Isofix, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente y de frenado, frenos con ABS y EBD, y varios más. Eso sí, no cuenta con las ADAS que sí están presentes en las versiones más altas.

Bien conocido

La mecánica continúa invariable y es la misma que también equipa al Etios: impulsor naftero 1.5 L con cadena de distribución y sistema de variación inteligente de sincronización de las 16 válvulas (Dual VVT-i), que entrega 107 CV a 6000 rpm y 14,3 kgm a 4200 rpm de par, combinado con una transmisión automática del tipo Direct Shift CVT (continuamente variable) con 7 marchas preprogramadas (para el caso que se quiera usar de forma manual) y tracción delantera.

Motor: naftero

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 1496 cc

Relación de compresión: 11,5:1

Potencia: 107 CV a 6000 rpm

Par: 14,5 kgm a 4200 rpm

Caja: automática tipo CVT

Tracción: delantera

El Yaris está pensado para uso cotidiano y familiar, por lo que prioriza el rendimiento y la fiabilidad antes que las prestaciones. Por eso, la combinación motor-caja resulta muy cómoda para moverse en el tránsito urbano e interurbano y para encarar viajes sin exigencias. Pero cuando se lo exige, la caja tiene alguna tendencia a patinar (como la mayoría de las CVT) y al impulsor no le vendría nada mal tener un poquito más de potencia y torque para dar respuestas más rápidas. Esto queda claro en las prestaciones: acelera de 0 a 100 km/h en 12 s, cubre de 0 a 400 m en 19 s y recupera de 80 a 120 km/h en 8,7 s.

Pero como se mencionó, por el otro lado el rendimiento es más que correcto y el motor trabaja realmente muy relajado en casi todas las situaciones (por ejemplo, a 130 km/h gira a 2100 rpm) lo que se traduce en consumos bajos: 9 L/100 km en ciudad y 7L/100 km a 120 km/h en ruta. La contrapartida: el tanque de poca capacidad le brinda una autonomía ajustada.

Nueva pantalla táctil para el Toyota Yaris Pedro Danthas

Además de la eficiencia, el Yaris ofrece un notable confort de marcha, con una dirección suave para moverse en ciudad y un esquema de suspensiones pensado para absorber las imperfecciones de nuestras calles, y silenciosos en la ruta. Asimismo, se comporta muy bien tanto en rectas como en curvas en velocidad, con mucho aplomo y estabilidad.

Esta versión tiene un precio sugerido al público de $4.566.000 y es de los más accesibles de su segmento, por lo que la ecuación costo-producto está ampliamente justificada.