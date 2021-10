Test drive: Fiat Toro Ultra, lo mejor de dos mundos

Hace pocos días, Fiat lanzó en el país el restyling 2022 de su exitosa pickup compacta Toro, creadora en 2016 de una franja entre las medianas y las chicas. La gama suma un nuevo motor turbonaftero de 175 CV y mantiene el conocido turbodiésel de 170 CV, e incluye versiones Freedom, Volcano y el nuevo tope de gama: Ultra, que probamos.

Esta versión Ultra refleja mejor que ninguna otra Toro el concepto Sport Utility Pickup (SUP) con el que Fiat quiere expresar que su camioneta conjuga lo mejor de un SUV y una pickup. Claramente es un modelo pensado para la movilidad diaria, los viajes y el esparcimiento/aventura; no es una versión de trabajo. Con cabina doble para los pasajeros, el problema en una pickup es cómo llevamos los bolsos, valijas, etcétera, a resguardo en la caja de carga: las lonas marítimas y cobertores no son una solución ideal, porque el agua y el polvo se filtran con facilidad. La excelente solución en esta Ultra es una tapa de plástico duro que cubre toda la caja de carga, encastrándose con los laterales de ésta, y que se abre pivotando hacia adelante (con brazos telescópicos) para facilitar la carga. Además, la unidad de prueba contaba con un gran “superbolsón” rectangular impermeable (accesorio Mopar) “colgado” de sus extremos a ganchos en la caja (mediante fajas ajustables), para guardar bolsos, valijas y más, y cerrarlo herméticamente; aun así, queda bastante espacio detrás para transportar más objetos. La caja de carga tiene un volumen de 937 L y una superficie de 1,5 m2 (1,334 m de largo por 1,36/1,091 -en los pasarruedas- de ancho y 0,591 m de altura). La Toro soporta 1000 kg. de carga.

Dimensiones y capacidades

Largo: 4,945 m

Ancho s/c espejos: 1,845/2,033 m

Alto: 1,735 m

Distancia entre ejes: 2,99 m

Ángulo ataque: 26°

Ángulo salida: 28°

Ángulo ventral: 22°

Capacidad caja carga: 937 L

Capacidad del tanque: 60 L

Peso: 1905 kg

La cabina doble es muy cómoda para los pasajeros delanteros, con butacas deportivas tapizadas en cuero y con el logo “Ultra”. No solo son muy confortables, la del conductor tiene regulación eléctrica, lo que facilita configurar una óptima posición de manejo, alta y con muy buena visibilidad. Atrás, el espacio para las rodillas no sobra (para la cabeza está perfecto), pero con un poco de “sacrificio” de los que van adelante, dos adultos pueden acomodarse bien en el asiento posterior, disponiendo además de salidas de aire y puerto USB propios.

La vida a bordo es muy cómoda y segura porque el equipamiento es muy completo, incluyendo el tablero 100% digital (configurable, con mucha información y pantallas de seteos), cargador inalámbrico y la nueva central multimedia con una espectacular pantalla vertical de 10,1″ para comandar audio, conectividad y configuraciones, además de desplegar las imágenes de la cámara de retroceso (con guías móviles de trayectoria más sensores adelante y atrás) y los mapas del navegador nativo. Ofrece Android Auto y Apple Car Play por lo que es fácil replicar nuestro celular. El volante multifunción tiene teclas para manejar las pantallas del tablero, el control de velocidad de crucero, el audio y manos libres: impecable.

Práctico. Con la tapa plástica y el portón de doble hoja resulta fácil cargar objetos y transportarlos a resguardo

La amplia modernización del diseño interior se complementa en esta versión Ultra con una estética exterior renovada. En especial el frontal, con la nueva parrilla hexagonal de grandes dimensiones (igual que el logo), en la que se encastran las nuevas ópticas full LED (de gran potencia) con una bonita “firma lumínica” DRL. En el paragolpes se integran las luces antiniebla delanteras. Para realzar el concepto SUV y aventurero la carrocería es negra y con fenders plásticos en los pasarruedas, zócalos y punteras, barras longitudinales de techo, estribos y espectaculares llantas deportivas (negras) de 17″ para calzar neumáticos Pirelli Scorpion A/T (mixtos) 225/65 R17″.

Esta Ultra dispone de la mecánica turbodiésel que equipa a las Toro full desde sus inicios: el motor 350 Multijet 4 cilindros 2.0 L DOHC 16v, que entrega una potencia de 170 CV a 3750 rpm y un par de 350 Nm (35,7 kgm) a 1750 rpm, y que se combina, muy bien, con una caja automática convencional de 9 marchas, suave, rápida y muy eficaz, que además tiene levas en el volante (y la selectora) para accionarla en modo manual-secuencial. La tracción es 4x4 conectable con dos teclas en la consola: 4WD (normal) y 4WD Low, que modifica el mapeo de la caja automática para pasar por zonas complicadas a baja velocidad (arranca en primera, cuando normalmente lo hace en segunda) y estira los cambios para aprovechar el par del motor TD -bajo el control de transferencia de torque (TTC)-, además activa el control de estabilidad avanzado con ABS off-road (que se suma al ESP estándar). Con esto, más el control del descenso (HDC) y el de antivuelco (ERM), se mueve muy bien y sin problemas fuera del asfalto sobre cualquier tipo de superficie, porque además tiene buenos ángulos de ataque (26°), salida (28°) y rampa (22°), y un despeje de 211 mm adelante y 264 mm atrás.

Mecánica

Motor: turbodiésel

Cilindros: 4 en línea

Cilindrada: 1956 cc

Compresión: 16,5:1

Válvulas: 16

Inyección: directa, turbo GV

Potencia: 170 CV a 3750 rpm

Par: 35,7 kgm a 1750 rpm

Caja: automática de 9 marchas

Tracción: 4x4

En el asfalto tiene un comportamiento muy franco (con algún rolido en curva) y muy buen confort de marcha gracias a las suspensiones independientes delantera (McPherson) y trasera (Multilink). Se mueve con agilidad para una pickup de 1905 kg: 0-100 km/h, 11,7 s; 0-400 m, 17,9; 80-120 km/h, 8,4 s. Los consumos son contenidos: urbano, 9 L/100 km y 8,1 L/100 km a 120 km/h.

Nuevo diseño interior con tablero 100% digital y gran pantalla táctil vertical Prensa Stellantis

La Toro Ultra cuenta con asistentes a la conducción (ADAS): frenado de precolisión, luces altas automáticas y de cambio de carril que, en velocidad, es bastante “invasivo” y hace que a veces debamos “luchar” con la dirección. En resumen, un salto de calidad y tecnología que ponen a la Toro como una verdadera opción entre los SUV y las pickups. El precio: $5.133.000.