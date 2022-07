Test drive: Nissan Versa, una renovación más que bienvenida

Pese al imparable avance de los SUV y de las pickups, todavía hay un formato que da pelea: el de los sedanes. Preferidos por quienes buscan las siluetas más estilizadas y bajas y que priorizan el confort de marcha y los buenos espacios tanto internos como de carga, ese público fiel aún tiene una oferta interesante en nuestro mercado como para poder elegir. Y entre los compactos, la oferta es múltiple: ahí aparecen el Fiat Cronos, el Toyota Yaris, el Volkswagen Virtus, el Chevrolet Onix Plus y el Nissan Versa, que en la versión Exclusive CVT (tope de gama) llega importado de México y fue el que probamos.

La última actualización que la marca japonesa le realizó al Versa buscó no solo modernizarlo sino dotarlo de una apariencia mucho más deportiva y juvenil. ¿Qué es lo que le hicieron? No solo cambiaron las dimensiones (es 3 mm más largo, 44 mm más bajo y la distancia entre ejes aumentó 20 mm) sino que lateralmente fue completamente reformulado: el parabrisas y el capot tienen ahora mayor lanzamiento; el parante C es más alto, bajo y largo (parece una punta de flecha) y genera una conexión más fluida del techo con el baúl; las llantas de aleación de mayor diámetro y perfil más bajo (205/50 R17″) le dan un aire sport, y los guardabarros más chicos y armónicos se fusionan mejor con toda la carrocería. En definitiva, los tres cuerpos ahora están más integrados (el baúl del anterior era como que no encajaba) y no solo parece más largo sino que se lo ve sumamente atractivo.

Renovación total también para el interior del nuevo Nissan Versa

Por otra parte, en el frente se le aplicó el nuevo lenguaje de diseño de la marca denominada V Motion, y que se evidencia en la parrilla más amplia y en forma de V con apliques en negro y cromado y las ópticas full LED en L, que le dan cierto toque agresivo que le sienta muy bien.

Finalmente, en la parte trasera también hubo un replanteo total: los faros en forma de boomerang se meten dentro del baúl (de generosos 482 L), los paragolpes son más robustos y exhiben un aplique en negro, y aparece un spoiler inferior para ayudar a la difusión del viento.

En síntesis, sin duda es una de las berlinas más interesantes y bonitas del segmento.

Largo: 4,495 m

Ancho: 1,74 m

Alto: 1,465 m

Distancia entre ejes: 2,62 m

Capacidad del baúl: 41 L

Capacidad del tanque: 482 L

Peso: 1139 kg

Neumáticos : 205/50 R17″

Pero los cambios no se agotan ahí sino que el interior acompaña esta modernización. Muy buena calidad de terminaciones y materiales (abundan los mullidos y los apliques en plástico duro) se acoplan al diseño tipo “ala deslizante” del panel de instrumentos para permitir que todo quede a mano del conductor. Además, los asientos Zero Gravity están pensados para mejorar la postura de la espalda. De ahí se desprende que la posición de manejo es excelente y muy fácil de encontrar gracias a las múltiples regulaciones que permiten la butaca y la columna de dirección.

Butacas y volante tapizados en cuero, aire acondicionado, pantalla táctil de 7″ (más grande) con central multimedia compatible con Android Auto y Apple Carplay a través de NissanConnect, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento traseros, control de velocidad crucero, tomas USB, conexión por Bluetooth y varios más, son parte del equipamiento.

A la altura de lo esperado

Este Versa equipa el mismo motor naftero 1.6 L de 4 cilindros y 16 válvulas con cadena de distribución que tenía la generación anterior, pero que fue toqueteado no solo para ser más potente sino también eficiente: ahora entrega 118 CV (+ 11 CV) a 6300 rpm y 15,2 kgm de par a 4000 rpm. Se asocia ahora a una caja automática del tipo CVT (continuamente variable) de 6 cambios preprogramadas y con modo Step (una especie de sport que simula velocidades); la tracción es delantera.

En ciudad ambos se complementan muy bien y denotan una gran mejora respecto del conjunto anterior, teniendo en cuenta que apunta más a la eficiencia y el confort que a un manejo vertiginoso. Pero cuando se lo exige la transmisión muestra los vicios típicos de las CVT: tiene tendencia a enroscarse y a demorar la transición entre marchas.

En cuanto a los números, la aceleración de 0 a 100 km/h es de 10,5 s, recupera de 80 a 120 km/h en 7,8 s y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

El baúl del nuevo Nissan Versa tiene muy buen tamaño

Los consumos son muy buenos en ruta (5,7 L/100 km a 100 km/h y 7,5 L/100 km a 130 km/h), pero en ciudad se elevan bastante (10,4 L/100 km). Y aquí aparece una de las críticas a este modelo: el tanque de combustible de 41 L no ofrece una gran autonomía.

Otro punto para resaltar es el comportamiento dinámico. Al ser más bajo, tener un chasis más equilibrado y contar con un nuevo esquema de suspensiones, la mejora respecto del Versa anterior son notables: se lo siente super firme, estable y aplomado. Acompañan una dirección asistida que lo hace muy suave para maniobrar en el tránsito o lugares reducidos, pero que al aumentar la velocidad se pone bien directa y precisa.

Motor: naftero

Cilindros: 4 en línea

Cilindrada: 1598 cc

Válvulas: 16

Potencia: 118 CV a 6000 rpm

Par: 15,2 kgm a 5000 rpm

Caja: automática CVT

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

La variada dotación de seguridad de este Versa lo colocan como uno de los más equipados del segmento. En este sentido, la gama ofrece de serie control de estabilidad, 6 airbags, frenos con ABS y EBD, anclajes Isofix, asistente de frenado y asistente de arranque en pendiente, a lo que suma el paquete de ADAS que es parte del Nissan Intelligent Mobility, y que en este caso incluye cámara de visión periférica 360° (gracias a cuatro cámaras ubicadas en el perímetro del auto se tiene una visión total de los alrededores), alerta de tránsito cruzado (monitorea la parte posterior y emite una alerta sonora si detecta otro vehículo circulando), alerta de punto ciego, alerta de colisión frontal (mide la distancia que separa del vehículo que circula delante alertando ante cualquier desaceleración), frenado inteligente de emergencia (que se complementa con el anterior y frena automáticamente el coche para evitar colisiones).

El Versa Exclusive CVT se vende a un $4.147.200, lo que da una excelente relación precio-calidad.