Test drive: Volvo XC60, la electrificación como consigna

Volvo está decidida a convertirse en la marca de referencia en términos de electrificación en América Latina. Ya había dado muestra de eso con el lanzamiento del nuevo C40 Recharge –su primer modelo “nacido eléctrico”– en México, y hace poco lo reafirmó en la Patagonia argentina con la presentación de las actualizaciones de las versiones híbridas enchufables de los SUV XC60 y XC90.

Este tipo de vehículos –llamados habitualmente PHEV, por Plugin Hybrid Electric Vehicle– combinan un motor a combustión tradicional con otro eléctrico, alimentado por una batería que se puede cargar directamente desde un tomacorriente (de ahí lo de “enchufables”).

Largo: 4,71 m

Ancho: 1,90 m

Alto: 1,66 m

Distancia entre ejes: 2,86 m

Despeje: 21,5 cm

Capacidad del baúl: 233/661 L

Capacidad del tanque: 71 L

Peso: 2111 kg

Las nuevas versiones de los XC60 y XC90 –denominadas T8– incorporan importantes mejoras justamente en las baterías, que permiten aumentar el alcance en modo full eléctrico (es decir, sin la intervención del motor térmico) hasta los 78 km en el caso del XC90 y 81 km para el XC60. En ambos casos representa un incremento de casi un 80% respecto de las versiones anteriores, y permite que prácticamente todo el uso urbano e incluso suburbano del vehículo puede hacerse con 0 emisiones contaminantes (para tener una referencia, la distancia desde Nordelta hasta el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires es de 60 km ida y vuelta).

Pero la clave del asunto para poder hacer un uso diario del modo eléctrico pasa por la recarga. Para eso, Volvo ofrece a sus clientes la instalación de un cargador especial denominado wall-box que permite “llenar” la batería en unas 5 horas. Sin ese dispositivo, es decir con un enchufe común, la carga es mucho más lenta.

La otra gran mejora de las versiones T8 viene por el lado de la potencia y el torque, sobre todo por un incremento de un 65% en los valores del motor eléctrico, que ahora llega a los 145 CV y 309 Nm. La potencia total con ambos motores combinados llega a los 462 CV y el torque a 709 Nm. Son valores que no tienen nada que envidiarle a muchos autos deportivos.

Elegancia y ecología

Por fuera, tanto el XC60 como el XC90 no plantean grandes cambios. Siguen siendo los SUV más elegantes de sus respectivos segmentos, gracias a la maestría de los diseñadores de Volvo para combinar proporciones casi perfectas con un estilo sobrio y sin estridencias. Esto permite que se destaquen ciertos detalles como los faros delanteros, que dibujan el “martillo de Thor” (la “firma visual” de Volvo), o los traseros con forma de L, otro rasgo característico de los autos suecos.

Y lo mismo pasa por dentro. Ambos modelos mantienen su característico diseño “zen”, y los mayores cambios pasan por la incorporación del entorno Google en las enormes pantallas verticales centrales.

El Volvo XC 60 es un híbrido enchufable que permite recargar el 100% de la batería en 5 horas con un wall-box

Para estar a tono con su narrativa de conciencia ecológica, Volvo ya no ofrece terminaciones en cuero, e incluso existe una opción de un material totalmente reciclado combinado con lana de primera calidad. Como para tener contenta a Greta Thundberg.

Para la conducción ecológica una gran ayuda es el modo One Pedal Drive, mediante el cual se puede manejar el auto casi sin tocar el freno, ya que cuando se suelta el acelerador entra en acción un freno dinámico que aprovecha la energía de la desaceleración para recargar la batería.

Primera impresión

Durante la presentación tuvimos la posibilidad de manejar alternadamente ambos modelos desde Villa La Angostura hasta lago Hermoso, un fantástico trayecto de unos 80 km por nuestra famosa ruta 40 (la que conecta Ushuaia y La Quiaca).

Lo particular de la experiencia fue que se realizó en condiciones de una intensa nevada, algo a lo que los conductores de climas templados no estamos demasiado acostumbrados. Y si bien por cuestiones de seguridad no pudimos “exigir” demasiado a los vehículos, sí pudimos comprobar sus capacidades para desenvolverse en condiciones muy desafiantes. El control de tracción, por ejemplo, entraba en acción con mucha frecuencia ya que las ruedas perdían adherencia, y el ABS (sistema antibloqueo de frenos), también se accionaba incluso en el modo One Pedal, ante cada mínima desaceleración.

El interior del Volvo XC60 es tecnológico y refinado

Lo cierto es que los sistemas de seguridad activa del tándem XC60/XC90 siempre permitieron mantener un control total, aún en condiciones complejas, y la sensación de seguridad dentro de los autos estuvo a la altura de la reputación que Volvo tiene en ese terreno. En el camino de vuelta a Villa La Angostura, directamente tuvimos que colocar unas mantas plásticas especiales en las ruedas delanteras, dada la cantidad de nieve y hielo que había en la ruta.

Motor: naftero

Cilindros: 4 en línea

Cilindrada: 1969 cc

Válvulas: 16

Potencia: 310 CV a 6000 rpm

Par: 71,5 kgm a 2200 rpm

Motor: eléctrico plug-in

Potencia: 177 CV

Potencia combinada: 462 CV a 6000 rpm

Caja: automática de 8 marchas

Tracción: integral AWD

Batería: iones de litio de 18,8 kWh

En el evento no se especificó la fecha exacta en la que los XC60 y XC90 T8 van a estar a la venta en Argentina, pero se estima que será antes de fin de año. Lo que sí anunciaron las autoridades de Eximar, el importador de Volvo en nuestro país, es que para impulsar la estrategia de electrificación de la marca, se instalarán al menos 50 cargadores rápidos gratuitos en lugares públicos, que podrán ser utilizados tanto por clientes de Volvo como de otras marcas. Será un paso importante para tomar la delantera en un mercado de vehículos electrificados que aún es muy incipiente en el país, pero que tarde o temprano irá ganando adeptos.

Es que Volvo tiene ambiciones de convertirse en la marca premium líder en Argentina de aquí a 4 años –así lo declaró Federico Pieruzzini, CEO de Eximar, la firma importadora esta marca en nuestro país–, y llegar a ser el referente en materia de electrificación será un paso crucial en ese objetivo.