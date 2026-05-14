Las 5 ideas que llegaron antes de lo esperado y cambiaron la historia de los autos para siempre

Los autos actuales incorporan una larga lista de soluciones que ya parecen naturales: arrancan con un botón, regulan la temperatura del habitáculo, mantienen la velocidad, asisten la dirección, conectan el teléfono y hasta ajustan la suspensión. Sin embargo, cada una de esas funciones tuvo un primer antecedente, muchas veces en modelos que no necesariamente terminaron siendo exitosos.

La historia del auto está llena de innovaciones que se adelantaron a su tiempo y que, décadas después, se volvieron parte del equipamiento cotidiano.

Uno de los cambios más decisivos fue el arranque eléctrico. Hasta comienzos del siglo XX, poner en marcha un auto requería accionar una manivela en el frente del vehículo, una tarea incómoda y riesgosa. Charles Kettering desarrolló el motor de arranque y Cadillac lo incorporó en 1912, junto con un sistema eléctrico que también permitió sumar luces eléctricas. Fue el inicio de una transformación que, con los años, derivó en el encendido con llave y, más tarde, en el actual botón de arranque.

El arranque eléctrico fue el primer paso en una transformación que, con los años, derivó en el encendido con llave y más tarde en el actual botón de arranque Shutterstock - Shutterstock

La transmisión automática también nació como una respuesta a una incomodidad básica para algunos conductores como evitar que el conductor tuviera que cambiar marchas. Como solución, General Motors desarrolló la Hydra-Matic, que apareció por primera vez en Oldsmobile en 1939, para el modelo 1940. Poco después, la Segunda Guerra Mundial aceleró su evolución, ya que GM utilizó transmisiones automáticas en tanques y acumuló experiencia para mejorar su confiabilidad.

La transmisión automática se remonta a 1939, cuando era muy distinta a la actualidad y mucho más costosa de producir SEBASTIAN PANI

Entre las tecnologías de confort, los asientos calefaccionados tienen un origen más antiguo de lo que muchos imaginan. Aunque existían patentes previas, Car and Driver señala al Cadillac DeVille de 1966 como el primer auto de producción que ofreció esa opción. Saab, por su parte, fue una de las marcas que la llevó a la producción de serie en los 99 y 96 de 1972, inicialmente para el asiento del conductor.

Los asientos calefaccionados tienen un origen más antiguo de lo que muchos imaginan MARTIN MEINERS - Volkswagen AG

También hubo avances que hoy forman parte de la seguridad básica. Nash ofreció cinturones de seguridad en 1949, Ford los sumó en 1955 y Saab los incorporó de serie en 1958. Pero el gran salto llegó con Volvo, cuando en 1959 convirtió en equipamiento estándar el cinturón de tres puntos, diseñado por Nils Bohlin, y liberó su patente para que otros fabricantes pudieran utilizarlo.

Nils Bohlin diseñó el cinturón de tres puntos para Volvo en 1959 Pixel-Shot - Shutterstock

Otro caso clave es el control de crucero, que fue patentado en 1948 por Ralph Teetor y llegó a los Chrysler e Imperial de 1958 bajo el nombre Auto-Pilot. Décadas después, Mercedes-Benz dio un paso más con el control de crucero adaptativo Distronic, estrenado en el Clase S de 1999.

El control de crucero fue patentado en 1948 por Ralph Teetor Getty Images

La lista también incluye innovaciones que hoy definen buena parte de la industria, como el turbo en autos de producción que apareció con General Motors en 1962, en el Chevrolet Corvair y el Oldsmobile F-85 Jetfire; las pantallas táctiles en el Buick Riviera de 1986; la navegación GPS fue ofrecida en Estados Unidos por Oldsmobile en 1995 y la visión nocturna apareció en el Cadillac DeVille del 2000.