La Saveiro es la pick up de menores dimensiones que Volkswagen produce en Brasil. Notoriamente más chica que una mediana y diferenciándose también en dimensiones respecto al segmento de las compactas, este vehículo califica en lo que podría bautizarse como “pick up de uso urbano”. Quizás el punto de diferencia más destacado sea la capacidad de carga y, en consecuencia, la caja. Sus prestaciones, si bien no están pensadas para los trabajos más pesados, combinan la fuerza necesaria con el confort para adaptarse a los distintos lugares donde se quiera usar.

Se estrenó en 1982 y siempre se produjo en Brasil. Hoy, en el marco del cumpleaños número 41 de su fabricación, la automotriz alemana presentó lo que será el restyling para 2024 de la pick up. Pero para entrar en detalles al respecto, lo primero y más llamativo es el cambio estético. Las proporciones fueron modificadas con un capó más alto y se agregó una nueva parrilla, aletas en los laterales con relieve, llantas de acero de 15 pulgadas (para la versión de entrada de gama) y nuevos faros para la parte trasera.

El interio de la pick up

Desde la firma confirmaron, en esa línea, la disponibilidad en cinco colores: gris oliver (solo para las versiones Trendline y Extreme), gris piedra lunar (solo para la versión Extreme) y los ya vigentes negro ninja, plata sirius y blanco cristal, habilitados para todas las versiones. Vale recalcar que este rediseño se comercializará el próximo año en cuatro alternativas: Robust tanto con cabina simple como doble, Trendline cabina simple y la tope de gama, la Extreme cabina doble.

Pero hay más. Tal y como se explica en un comunicado de prensa, toda la gama llegará con el motor EA211 de 1,6L que ofrece 116CV de potencia asociado a una caja manual de cinco velocidades. Se modificó la suspensión delantera, agregando 10mm de altura libre al suelo. Por otro lado, la automotriz señaló que “la Saveiro es la pick up básica más rentable del mercado”. No obstante, no se publicó el valor con el que saldrá al mercado y mucho menos con el que llegará a la Argentina. Lo que sí se confirmó es que estará disponible en Brasil y “otros 17 países de América Latina y Central”.

Todavía no se sabe a qué precio se comercializará la nueva versión

Todas las versiones de la gama 2024 cuentan también con control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, sensor de estacionamiento y discos en las cuatro ruedas además de dos airbag.

La tope de gama, con más cambios

Nuevos colores para la tapicería, adhesivos en el capó y laterales, llantas pintadas de negro con acabado diamantado y un sujetador para la caja son algunas de las apariciones estelares exclusivas de la versión Extreme, que será la tope de gama. Esta versión, a su vez, presentará retoques en el apartado tecnológico como un sistema Composition Touch con conectividad Apple Carplay y Android Auto, cuatro altavoces, cámara de marcha atrás, indicador de presión de neumáticos y faros antiniebla.

Se dieron a conocer algunas imágenes del restyling de la Saveiro, la pick up pequeña de Volkswagen, que saldrá a la venta en 2024

Además, existirá un paquete opcional “Tech” con la posibilidad de cambiar a modo off road y activar la función Hill Descent Control (HDC) que utiliza el sistema ABS ara el control de rampas en tierra sin la necesidad de frenado o acelero, así como un espejo retrovisor fotocrómico, control crucero y sensores de lluvia y crepuscular. Restará ahora que pase el tiempo para obtener más precisión en torno a fechas de lanzamiento y su debida llegada a la Argentina, junto con el valor de cada una de las versiones y opciones.

La caja es de menores dimensiones respecto a las pick ups de media tonelada