escuchar

“International Game Plan 2027″ es el nombre del programa que la casa del rombo presentó mundialmente días atrás desde Río de Janeiro como un apéndice de la estrategia Renaulution. Bajado a tierra y sacándole el glamour de la verborragia del marketing, es lisa y llanamente el inicio de una era en la que la compañía buscará imponer una nueva identidad. Es en realidad un retomar el ADN que fuera de Europa se había diluido y bastante.

¿Y cómo se traducirá en productos? En ocho nuevos modelos –en una primera instancia- basados en dos plataformas multifacéticas: ésta, que da sustento al flamante Kardian y a este inédito prototipo llamado Niagara, una moderna estructura que sería una evolución de la conocida CMF, aunque la firma francesa prefiera dejar su nombre en una penumbra de suspenso; y otra destinada a las categorías D y E, de mayor tamaño. Respecto de la primera -más allá de cómo se denomine- lo que realmente importa es hacia dónde apuntarán los vehículos y qué rol le toca a América Latina en esta nueva asignatura que demandará una inversión de más de 3000 millones de euros. Y ahí es donde entra en juego el reparto de siluetas entre las fábricas que Renault Group posee en esta región, dejando encargada la producción de autos y SUV’s a Brasil, y haciendo lo propio con comerciales y pick ups para la planta cordobesa de Santa Isabel.

Concept de la Renault Niagara

Y ya los primeros dos ejemplos están a la vista: el crossover compacto presentado días atrás, que empezará a salir en breve de la línea de montaje de la “Ayrton Senna” de Curitiba, y la futura pick up casi mediana (un escalón por debajo de Alaskan), que derivará de este concept y que tomaría forma en el histórico complejo argentino. Además de la región Latinoamérica, con esta línea de productos también participará en Turquía, Norte de África e India, y con los de la otra estructura hará base en Corea del Sur, en asociación con la china Geely.

Una base innovadora y adaptable

La estructura que dará sustento a esta chata y a otra tanda de modelos es modular, es decir, ajustable y flexible como para armar vehículos con diferentes longitudes (entre 4 y 5 metros), distancias entre ejes (de 2,60 a 3 m) y también largo de voladizos, para permitir el desarrollo de autos, SUV’s y camionetas, desde compactos a los del segmento C. Y lo jugoso de toda esta cuestión es que permite alojar diferentes tipos de propulsiones, desde la convencionales de combustión (nafta, diésel y flex), a las electrificadas, híbridas e híbridas enchufables, aunque no completamente eléctricas. En principio, la hoy bautizada como Niagara (no necesariamente debería llamarse así al salir de fábrica) contaría en algunas configuraciones con mecánicas hibridadas.

Concept de la Renault Niagara

“Es una expresión de diseño, una intensión, un estudio de lo que podría venir en el futuro en base a todas las ventajas y límites que nos permite esta plataforma, tanto técnicas como de costos, procesos y escalas”, le dijo a LA NACION el director de diseño de Renault para Latinoamérica, Daniel Nozaki, en un claro intento de bajarle un poco la expectativa depositada por la prensa que asigna a este prototipo el rol de directo antecesor de la camioneta de serie. Lo concreto es que esta maqueta da una idea general de lo que será el modelo con caja definitivo, que presenta una estructura tipo monocasco -no de chasis con largueros- con lo que permite anticipar que estará orientada más al uso recreativo que al trabajo neto. “Este manifiesto de diseño apunta a aquel cliente al que le gusta la aventura y todo lo que rodea al espíritu outdoor, para una diversión sin límites, ya sea para pasear con la familia, ir a la playa o simplemente disfrutar del contacto con la naturaleza”, deslizó el líder de diseño de la región.

Con todos los vuelos y fantasías depositados en su silueta, a primera vista resaltan las enormes llantas, las barras de techo sobre las que descansa un neumático de auxilio, las otras dos ruedas de repuesto colocadas en la caja, los abultados pasos de rueda, las caprichosas barras de San Antonio, los sofisticados stickers que decoran toda la carrocería, el formato de las luces, la parrilla y los estribos laterales.

Niagara mide 4,90 metros de largo y tiene una distancia entre ejes de 2,95 m. En comparación con la actual Oroch, es 20 centímetros más larga y tiene 12 cm más entre ejes, cotas que la depositan como futuro rival directo de la Fiat Toro, un poco por encima de Chevrolet Montana y bastante cerca de Ford Maverick.

Datos de la propulsión

En su actual fase de prototipo proyecta un sistema de hibridación liviana (un mild-hybrid entre un bloque naftero y un alternador de 48v) en el tren delantero, y un motor 100% eléctrico en el eje posterior. Con este esquema se apunta a cubrir la mitad de los trayectos diarios en el modo completamente eléctrico, con una significativa reducción de las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, una configuración 4x4 con rendimiento off-road optimizado.

Concept de la Renault Niagara

A priori, entusiasma. Por lo visto y escuchado, sería una chata que llegará para proponer algo de disrupción. Se la ve robusta, agresiva y decididamente deportiva. Claro está que no va a llegar a la producción con este aspecto, ya que, como todo concept sometido a evolución, irá perdiendo detalles, apliques y ciertos toques de decoración. “Más allá de tener una silueta de pick up, este prototipo incorpora muchos elementos de los modelos que vendrán, es una demostración de tendencias de diseño, pero claramente refleja tips o indicios de por qué lado vendrá el diseño de nuestra próxima camioneta de media tonelada”, remarcó un entusiasmado Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina. Resta esperar para ver cómo avanza y cuál es el resultado final. ¿Cuánto falta? Unos dos años, cómo mínimo.