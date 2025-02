Audi bajó hasta un 16% sus precios para febrero tras los cambios en el impuesto al lujo

Los cambios anunciados por el Ministerio de Economía en relación a los autos que pagaban el impuesto interno siguen teniendo efecto en los valores de lista. En esta oportunidad fue Audi, una de las marcas alemanas de lujo, quien comunicó sus precios con bajas de hasta un 16% en sus modelos.

En resumen, las novedades impositivas implican la eliminación de la primera escala del impuesto al lujo (para autos de entre $41 millones y $75 millones) y la reducción del segundo tramo del 35% al 18%. Además, se estableció arancel cero para importar vehículos electrificados de bajo valor FOB.

Esto permitió que desde la automotriz alemana anunciaran bajas de un 16% en casi toda la gama. El único modelo que no modificó su precio fue el A1, ya que no pagaba el mencionado impuesto. Además, al no contar con vehículos electrificados que puedan aplicar a la exención, tampoco estos vehículos variaron de precio por ese motivo (aunque sí lo hicieron por tributar en la segunda escala).

Ante este panorama, el A1 quedó en US$40.076, mientras que el A3 en todas sus versiones bajó un 15%, quedando en US$45.126 en la Sportback, US$55.014 en la Sportback Advanced, US$45.661 en el sedán y US$55.549 en el sedán Advanced. En el caso de los RS3 la merma fue del 16%, reflejándose en un precio para febrero de US$122.649 en el Sportback y de US$123.235 en el sedán.

A los anteriores se suman siete modelos más que disminuyeron un 15% sus precios de lista para febrero, con una baja entre un 7% y un 13%, quedando de la siguiente manera:

A5 S quattro: US$78.100

Q2 Advanced: US$49.325

Q2 quattro: US$56.019

Q3 TFSI: US$54.999

Q3 quattro Advanced: US$61.475

Q3 Sportback: us$56.670

Q3 Sportback quattro: US$61.392

Q3 Sportback S quattro: US$70.239

Por otro lado, solo dos versiones redujeron sus precios un 14%. Se trata del Q5 en sus alternativas Advanced (US$75.518) y Sportback Advanced (US$77.171). Además, la mayoría de los modelos de gama alta bajaron los precios un 16%, quedando de la siguiente manera:

A6 quattro: US$115.219

A6 allroad: US$122.532

Q5 Sportback S: US$96.358

Q7 S quattro: US$149.482

Q8 quattro: US$159.223

RS Q8 Performance: US$283.029

Q8 e-tron quattro: US$195.940

Q8 Sportback e-tron quattro: US$204.318

RS e-tron GT: US$323.636

Audi Q8 Sportback figura a US$204.318

