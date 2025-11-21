Auto a nombre de un fallecido: qué trámite hay que hacer para poder venderlo

El momento de perder a un ser querido no sólo implica una enorme carga emocional, sino también una serie de trámites que deben resolverse, especialmente si la persona fallecida era titular de un vehículo.

En la Argentina, un auto no puede transferirse mientras su titular figure como fallecido, sino que es necesario realizar un procedimiento legal para modificar esa titularidad a través del trámite de sucesión, tal como establece la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA).

En ese sentido, a modo de primer paso se debe iniciar un juicio sucesorio para determinar quiénes son los herederos y a nombre de quién quedará el vehículo. El juicio se realizará en el juzgado que corresponda acorde al último domicilio del titular del auto y cabe aclarar que el trámite puede cambiar dependiendo de la jurisdicción, por tanto, es aconsejable consultar con un abogado que sepa del tema.

Para realizarlo con éxito se deben entregar ciertos documentos como la declaratoria de herederos, el título o cédula del auto, la verificación policial de la unidad en cuestión y la partida de defunción, entre otros.

No se puede realizar una transferencia, en este caso, sin la sucesión previa MMD Creative - Shutterstock

Una vez emitida la declaratoria de herederos, se puede avanzar con la transferencia, ya sea para inscribir el auto a nombre del heredero justamente o para concretar la venta a un nuevo comprador.

Cómo transferir un auto

En la actualidad, el trámite de transferencia de un vehículo se inicia de forma online, ingresando a la web de la DNRPA y luego presentándose en la oficina registral correspondiente a la radicación de la unidad para firmar la transferencia.

Durante el proceso digital ambas partes tienen que firmar el Formulario 08 digital para poder concretar la reserva del turno de la transferencia en el registro correspondiente (igualmente se puede llevar el Formulario 08 impreso). Por tanto, estos son los documentos necesarios para una transferencia exitosa:

Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte (para extranjeros).

Constancia de CUIT o CUIL.

Título de propiedad del automotor o Constancia de Asignación de Título (CAT) y todas las cédulas del vehículo (verdes y azules).

Formulario 08: se puede tramitar en forma presencial o digital.

Si existe prenda: constancia (carta documento o telegrama colacionado) de haber comunicado la transferencia al acreedor prendario. Lo mismo vale si el vehículo está inscripto en contrato de leasing.

El Formulario 08 en la actualidad se llena digital y previo a la cita en el Registro Automotor Shutterstock

En lo que refiere al libre deuda de infracciones de tránsito, es necesario saber que ya no es un requisito obligatorio. Sin embargo, en algunos registros puede aparecer como un trámite opcional: si comprador y vendedor acuerdan no exigirlo, entonces no será necesario presentarlo.