Qué tan bien manejan los argentinos y en qué normas se respetan menos, según un estudio

Resulta habitual escuchar que “los argentinos manejan mal” y que las normas de tránsito no se respetan de la misma manera que en muchos países del primer mundo.

Con el objetivo de analizar y medir las conductas de los conductores en la Argentina, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI Argentina) elaboró un informe que explica los fenómenos que afectan a la vialidad argentina.

El estudio se realizó sobre las Autopista del Oeste (Autopistas del Oeste) y Autopista Panamericana (Autopistas del Sol), dos de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Para el análisis se recopilaron datos durante 15 días en el kilómetro 27 del Acceso Norte, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde hay cinco carriles de circulación; y en el kilómetro 22 del Acceso Oeste, también en dirección a la Ciudad, un tramo que cuenta con tres carriles.

Sólo para dimensionar el caudal de tránsito, según pudo saber LA NACION, por ambas trazas circulan alrededor de 1.400.000 vehículos por día.

Seguridad vial: velocidad, guiños y celular

Uno de los primeros aspectos analizados (y de los más importantes) fue la velocidad media de circulación. En la Autopsita Panamericana, donde la velocidad máxima permitida es de 130 km/h, los vehículos livianos registraron una media de 84 km/h y apenas el 1% de los conductores superó el límite permitido.

En el Acceso Oeste, el escenario fue incluso más favorable. Allí, donde la máxima es de 110 km/h, la velocidad promedio de los vehículos livianos fue de 80 km/h y sólo el 0,4% excedió el límite. Años atrás, ese porcentaje alcanzaba el 1%.

En esa línea, Gustavo Brambati, gerente de seguridad vial del CESVI, analizó: “Respecto de las velocidades, hoy se observan valores más bajos porque, por un lado, se instalaron radares que ayudaron a disuadir a los conductores de circular a velocidades muy altas. Estas mediciones las hacemos desde hace muchos años y antes los registros eran más elevados"

“Recuerdo que había velocidades altísimas porque las autopistas estaban más descongestionadas y muchos sentían que era una especie de ‘velocidad libre’. En cambio, hoy los radares generaron un efecto disuasivo: nadie quiere recibir una multa. Pero además, la congestión es mucho mayor, son pocas las horas en las que las autopistas están despejadas“, amplió.

Producto de la congestión y de las cámaras de fiscalización, la velocidad registrada es más baja que en años anteriores Shutterstock

Otro de los puntos sobre los que pone el foco el informe es el uso de las luces de giro (uno de los pocos aspectos en los que se mejoró con el tiempo). En el Acceso Norte, el 54% de los conductores señaliza las maniobras de sobrepaso, un dato positivo si se tiene en cuenta que representa una mejora frente a años anteriores. Por ejemplo, en 2023 el promedio era del 44%.

En el Acceso Oeste, en cambio, los resultados son mejores. El 57% de los automovilistas utiliza las luces de giro en maniobras de sobrepaso, el mejor registro desde 2023.

El uso de luces de giro para cambios de carril mostró signos positivos jpreat - Shutterstock

La distancia mínima de seguridad, que según la Ley de Tránsito debe equivaler a dos segundos respecto del vehículo de adelante tomando un punto fijo como referencia en rutas o autopistas, también mostró mejores resultados en el Acceso Oeste.

Mientras que en Acceso Norte el 44% de los vehículos livianos no respetó la distancia correspondiente con el auto que circulaba por delante, en el Acceso Oeste ese porcentaje descendió al 32%.

La distancia de seguridad en rutas y autopistas debe ser de dos segundos o más Shutterstock - Shutterstock

El uso del celular al volante también fue analizado por estas instituciones y mostró indicadores peores que en años anteriores. En la Autopista Panamericana, un 15% de los conductores utiliza el celular mientras maneja, mientras que en la Autopista del Oeste el porcentaje alcanza el 14%. En ambas trazas, años atrás los registros eran menores.

Otro análisis fue realizado por Federico Quintero, gerente de Relaciones Institucionales de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste: “Si bien los conductores mejoraron algunas conductas, como el uso de luces de giro para incorporarse de carril, que hoy alcanza el 50% en el Acceso Oeste, hay tres indicadores que generan preocupación: el uso del celular al volante, del cinturón de seguridad y el zigzagueo de motociclistas, que llegó al 37% en el Acceso Norte y al 42% en el Acceso Oeste, triplicándose desde 2023”.

Un punto crítico: el uso del cinturón de seguridad

El uso del cinturón de seguridad al volante, un punto de suma importancia, fue otro de los indicadores que empeoró respecto a años anteriores. En el Acceso Norte, el 66% de los conductores utilizó el cinturón, cuando en 2023 ese porcentaje alcanzaba el 77%.

En el Acceso Oeste también se observó una caída en el uso de este elemento de seguridad. Durante el último relevamiento, el 65% de los conductores llevaba colocado el cinturón, contra el 77% registrado en 2023.

El uso del cinturón de seguridad preocupa a los especialistas Laborant - Shutterstock

La situación también empeora entre los acompañantes y pasajeros traseros. En la Panamericana, el uso del cinturón en el asiento del acompañante fue del 65%, por debajo de años anteriores, mientras que entre los ocupantes de las plazas traseras apenas alcanzó el 35%.

Una tendencia similar se registró en el oeste: en 2025, el 59% de los acompañantes utilizó cinturón de seguridad, una cifra que también cayó respecto de mediciones previas. En las plazas traseras, en tanto, el uso fue de apenas el 45% entre los relevados.

“Hay algunas conductas que mejoran, pero todavía se observa un bajo uso del cinturón en los acompañantes y, sobre todo, en las plazas traseras”, explicó Brambati.

“Nosotros investigamos accidentes con víctimas y heridos. Hace poco analizamos un caso en el que el conductor se salvó gracias al cinturón, mientras que el resto de los ocupantes sufrió golpes e incluso hubo víctimas justamente por no utilizarlo. El conductor, de a poco, empieza a ver el cinturón como una necesidad; el resto, no tanto”, agregó el especialista en seguridad vial.