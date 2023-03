Autos: cómo manejar para ahorrar combustible y otros consejos para bajar los gastos

escuchar

Tener un vehículo implica erogar una cantidad de dinero mensual para su mantenimiento y los constantes aumentos del combustible, servicios y repuestos llevan a los usuarios a aplicar diferentes tips para reducir estos montos.

El ingeniero Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (OVILAM), detalló que entre los gastos básicos mensuales de un rodado están “además del combustible, los de seguro, patente, mantenimiento preventivo y correctivo, VTV y demás. Muchos de estos gastos no pueden reducirse fácilmente, pero el correcto mantenimiento del vehículo, en el largo plazo, termina generando ahorros al evitar roturas, consumo de neumáticos, combustible, entre otros”.

Acerca del ahorro de combustible, Pons explicó que hay muchas formas de economizar. “La primera es manteniendo el régimen del motor en su mejor momento torsor o torque ya que en general coincide con el régimen de menor consumo. Segundo, no hacer aceleraciones, ni frenadas bruscas. Es muy conveniente anticiparse a las maniobras, especialmente las de frenado, y utilizar el envión del vehículo sin frenar a último momento. Las aceleraciones deben ser suaves y los cambios de marchas no debe hacerse ‘estirando’ el régimen del motor”, detalló.

Este ahorro de combustible se aplica para vehículos con caja manual o automática. “Estas últimas tienden a trabajar en un régimen lógico de bajo consumo salvo que se la use en modo deportivo o se abuse de las aceleraciones bruscas para generar la reducción de un cambio y de esa forma ganar reacción, en detrimento del consumo”, explicó Pons.

En cuanto a los neumáticos, el responsable de Marketing-Producto de Autos, Camionetas y 2 ruedas de Michelin, Carlos Spinazzola, destacó la importancia de controlar la presión del inflado, ya que “es uno de los puntos fundamentales que contribuyen al ahorro de combustible. La presión del neumático es sumamente importante para el mejor desempeño del vehículo y para garantizar mayor durabilidad de los neumáticos. Una presión baja constituye una de las principales causas del exceso de uso de combustible. Mantener las presiones de los neumáticos en el rango especificado por el fabricante siempre dará el mejor compromiso entre seguridad y consumo”.

Spinazzola animó a realizar un mantenimiento preventivo que incluya “la rotación de los neumáticos que contribuye a un mejor aprovechamiento del potencial de durabilidad y una correcta alineación y balanceo, que evitará malos y prematuros desgastes, no solo del neumático sino también de los órganos de suspensión y alineación del vehículo”.

El precio de los combustibles es uno de los factores que más influyen en los costos relacionados con un auto Erik Mclean / Pexels

Respecto del consumo de combustible, otros consejos para tomar en cuenta son no circular con las ventanillas bajas a más de 100 kilómetros por hora, porque eso incrementa el gasto de nafta en un 5%; tener en cuenta que el uso del aire acondicionado aumenta el consumo en un 20%; y no llevar peso innecesario en el auto.

Ayudas y mantenimiento

Los expertos indican algunos errores comunes de los conductores al manejar que aumentan el consumo de combustible, como las aceleradas bruscas, las frenadas de último momento en forma innecesaria, circular en un cambio no adecuado, no verificar si alguna de las ruedas se encuentra frenada por alguna cuestión de falta de mantenimiento, no mantener la distancia de frenado respecto de los otros autos, no avisar las maniobras, no apagar el motor mientras el auto está estacionado, utilizar el aire acondicionado cuando no es necesario y no planificar los viajes.

Para superar algunos de estos errores, en la actualidad las ayudas al conductor son aliadas para el ahorro. Como explicó Pons, la mayoría de los vehículos traen asistentes en pantalla del ‘modo de manejo y consumo’. Esto, “además de informarnos sobre la forma en la que debe conducir constantemente para ahorrar combustible, también genera un manejo más suave, menos agresivo. También hay vehículos que informan de distinta forma (luces, indicadores) si se está manejando en el cambio correcto, si se debe subirlo o bajarlo, en post de una reducción del consumo de combustible”.

Cada vez más modelos incorporan asistentes a la conducción que ayudan a reducir el consumo de combustible

Al tener un vehículo, otro gasto es el ‘seguro obligatorio’ (sólo de Responsabilidad Civil, conocido como ‘terceros’) al que se le puede sumar según los expertos el de robo completo, parcial (al amparo del robo total o no), rotura de cristales, daños por granizo hasta contratar uno contra todo riesgo con o sin franquicia. Para el Representante de OVILAM, la elección del nivel de seguro está directamente relacionado con el poder adquisitivo del dueño y del grado de exposición al riesgo que se tenga ante cada cobertura. “En el AMBA o en grandes ciudades no se puede dejar de tener seguro contra robo o en zonas donde suele caer piedras no tener una cobertura contra granizo”.

Otro desembolso necesario que se suma es el de las revisiones periódicas y los services sugeridos en el manual del usuario junto con la instalación de repuestos originales y de calidad para evitar fallas futuras.

Sin embargo, realizar los servicios de mantenimiento preventivos “alargan la vida útil del vehículo, nos previene de roturas o males mayores y hacen que el vehículo funcione en forma adecuada. También es importante respetar la calidad de todos los fluidos que recomienda el fabricante. Esto no es solo para el aceite, sino también para el líquido refrigerante, líquido de freno y líquido hidráulico”, dijo Pons.

Sobre este particular, desde la marca de Lubricantes MOBIL indicaron que “los lubricantes pueden ser un punto en el que reparar, porque contribuyen para el buen mantenimiento del motor y pueden favorecer al ahorro de combustible. La elección del lubricante correcto (que se encuentra en el manual del fabricante del vehículo) favorecerá un mejor funcionamiento del motor. A su vez, si el aceite es sintético, se sabe que brinda altas prestaciones y un excelente desempeño, extendiendo la vida útil de las partes críticas del equipo, sumado a que los lubricantes tengan los últimos estándares de calidad disponibles en el mercado, dará beneficios extras”. Y agregaron que “mediante los productos adecuados se reducirán los costos generales de mantenimiento del auto, se evitará la reposición de accesorios de manera prematura y se extenderán los intervalos de recambio, además del ahorro directo en combustible”.

Finalmente, otros aspectos que podrían ayudar bajar algunos costos mensuales del vehículo son manejar con precaución y siguiendo las normas para evitar tener que pagar posteriormente multas; si se alquila una cochera, contratarla por el mayor tiempo podría bajar su costo por mes; compartir los recorridos entre los vecinos, compañeros de trabajo o familia donde se definen las rutas y horarios y cada semana se rota el vehículo a usar; bajar al celular aplicaciones para comparar el valor del combustible en diferentes estaciones de servicio o conocer dónde hay estacionamientos y no dar vueltas buscando espacio para dejar el auto y contar con los sistemas de pago electrónico para pagar en los peajes para hacer más fluida la marcha y evitar colas.

