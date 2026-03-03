Autos con descuento: qué pasa en los concesionarios de la automotriz que anunció rebajas de hasta 30%

El Senado aprobó finalmente la reforma laboral que, entre otros puntos, incluyó la eliminación del impuesto interno, más conocido como impuesto al lujo para los autos. Aunque la medida ya obtuvo luz verde en el Poder Legislativo, comenzaría a regir desde abril. Sin embargo, para evitar una posible caída en el ritmo de ventas, varias automotrices se adelantaron y anunciaron fuertes rebajas ya en sus listas de precios de marzo.

En esa línea estuvo Ford, que comunicó descuentos de hasta casi un 30% en algunos de sus modelos. En su caso, se contempló tanto la quita del tributo como del acuerdo con Estados Unidos, que implica el ingreso de 10.000 autos sin pagar el arancel extrazona del 35%.

Con este nuevo esquema, varios modelos importados de la marca registraron bajas significativas en sus valores de lista de marzo, con recortes que en algunos casos superan el 25%:

Mustang GT: de US$90.000 a US$65.000 (-27,78%)

de US$90.000 a US$65.000 (-27,78%) Mustang Dark Horse: de US$97.000 a US$75.000 (-22,68%)

Ford Mustang Dark Horse

Bronco Badlands: de US$100.000 a US$74.000 (-26%)

Ford Bronco Badlands

F-150 Lariat HEV: de US$90.000 a US$80.000 (-11,11%)

de US$90.000 a US$80.000 (-11,11%) F-150 Tremor: de US$95.000 a US$85.000 (-10,53%)

de US$95.000 a US$85.000 (-10,53%) F-150 Raptor: de US$115.000 a US$105.000 (-8,7%)

Ford F-150 Tremor FORD

El resto de los modelos de la marca, que no estaban alcanzados por este tributo ni se benefician del cupo, mantienen sus precios sin cambios respecto del mes pasado.

La situación en los concesionarios

Apenas se conoció la novedad, se generó expectativa, pero también dudas acerca de cómo estos descuentos efectivamente se trasladarán a los concesionarios de la marca y qué ocurrirá con el stock disponible.

Desde Ford, le explicaron a LA NACION que la lista de precios ya opera con rebajas, pero todavía no hay stock disponible. Será recién a finales de abril cuando lleguen las nuevas unidades desde Estados Unidos. En el caso de Mustang, solo arribará en esta primera tanda la versión Dark Horse.

A fines de abril llegarán unidades del Ford Mustang con el nuevo precio

“Nosotros esperamos que no haya modificaciones significativas en los precios de los concesionarios del Ford Mustang Dark Horse respecto del valor mencionado en la lista de precios sugerida de venta al público”, ampliaron. “Estamos trabajando con toda la red para que conozcan la disponibilidad y el volumen que van a tener para una mayor visibilidad”, agregaron.

Algunos concesionarios ya estarían tomando señas para la compra de los Mustang.

Igualmente, señalaron que, en el caso del muscle car, las “ventas serán directas con Ford Argentina”. “No es algo nuevo; de todos modos, cabe aclarar que los clientes deben acercarse a los concesionarios para concretar la operación o mismo para resolver dudas”, explicaron.

Por otro lado, respecto a las F-150 como al Bronco Badlands, desde la automotriz afirman que hoy hay inventario en los concesionarios que se compraron previo a estos descuentos. La automotriz absorberá la diferencia para que puedan ser comercializados con el nuevo precio.

En la práctica, una fuente del sector comentó que estos dos últimos modelos mencionados aún no registraron bajas de precios en algunos concesionarios. De todos modos, aclararon que recién son los primeros días del mes y que existe la posibilidad de que en los próximos días comiencen a regir los descuentos absorbidos por la marca.