Autos de James Bond: subastarán todos los vehículos que se usaron en la película No Time to Die

James Bond, agente 007. El personaje que creó Ian Fleming en 1953 alimentó las aspiraciones de muchas generaciones durante años. Su elegancia británica, las vertiginosas misiones y las historias que el protagonista enfrentó lo hicieron un ícono de la cultura popular, no importa en qué década se mire. Hoy por hoy, sus películas son una cita obligatoria para los fanáticos y el estreno de No Time to Die (2021) no fue la excepción. Condimento especial para ese film, no solo por haber sido el último interpretado por Daniel Craig sino por los imponentes autos que desfilaron por el set.

Siempre Bond estuvo a bordo de lujosos y codiciados vehículos así como sus enemigos lo persiguieron en imponentes camionetas o lo emboscaron en extravagantes autos. Y ahora, de cara al festejo por los 60 años de la saga, la casa de subastas Christie’s junto a EON Productions se preparan para una subasta única.

Será con fines benéficos y todo lo recaudado se destinará para donaciones. En cuanto a los vehículos, se podrá pujar por todos y cada uno de los autos que aparecen en la última entrega. El Jaguar XF, la Land Rover de los enemigos y, claro está, el Aston Martin de James Bond.

Los autos más famosos de "007: No Time to Die" salen a subasta Christie's

En el caso de la berlina británica, habrán dos ejemplares que, dicho sea de paso, fueron adaptados para el rodaje para que tengan mayor ligereza y fuerza. Se estima que estos modelos podrán alcanzar valores cercanos a las 50.000 y 70.000 libras.

Por esa misma línea viajan las Range Rover y Land Rover. En cuanto a la primera, se trata de una Sport SVR utilizada por los enemigos de Bond en una de las persecuciones y que se podría conseguir por una suma aproximada de 80.000 a 120.000 libras. Pero en lo que respecta a la segunda, viene con sorpresas. No es un modelo común sino uno exclusivo para el film: la Land Rover Defender V8 Bond Edition es una edición limitada de la cual solo existen 300 ejemplares y se diseñó exclusivamente para esta película ¿Su precio? Para nada barato: rondará entre 200.000 y 300.000 libras.

Las Land Rover fueron adaptadas para la película Christie's

Vale aclarar que en la sección “persecutoria” también se subastará una Defender 110 que trae la inscripción VIN 007. De ese modelo, solo se hicieron 10 para el rodaje y manejarán un precio de entre 300.000 y 500.000 libras.

Por último, está el más codiciado: el Aston Martin DB5 que maneja el propio James Bond en la persecución inicial del film. Como no podía ser de otra manera, también se hizo exclusivamente para el rodaje y cuenta con un motor de seis cilindros y caja manual. Por lo especial del modelo, será sin dudas el más caro ya que calcula la subastadora que se irá por no menos de 1,5 millones de libras. Además, por si alguien se queda con las ganas, estará a disposición un Aston Martin V8 Vantage de 1981 por un poco menos: entre 500.000 y 700.000 libras.

El más codiciado de todos será, claramente, el más caro de la subasta Christie's

La subasta empezará el 15 de septiembre y finalizará el 5 de octubre. Organizada por Christie’s, también incluirá otros objetos y accesorios que se usaron en las películas por lo que no solo los fanáticos del motor podrán explorar el catálogo y ver qué recuerdo se llevan.