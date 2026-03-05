Aumentan los peajes en Panamericana y Acceso Oeste: pagar en efectivo costará más del doble

El Gobierno aprobó un nuevo esquema de tarifas para los peajes de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires, que comenzará a regir desde el sábado 7 de marzo a las 00:00.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 297/2026 de la Dirección Nacional de Vialidad y publicada en el Boletín Oficial.

Se trata de la primera actualización tarifaria en más de un año, ya que la última modificación de los cuadros de peaje había sido aplicada en diciembre de 2024. Estas autopistas son operadas por Autopistas del Sol (Acceso Norte) y Grupo Concesionario del Oeste (Acceso Oeste).

Cuánto aumentarán los peajes

El nuevo esquema mantiene los montos diferenciales según el sistema de pago y el horario.

Para quienes utilizan TelePASE, el aumento es de 42,2% en horario no pico y de 32,6% en horario pico.

Tarifas actualizadas peajes Acceso Norte

En cambio, el incremento es mucho mayor para quienes pagan en cabinas manuales. En esos casos, las tarifas suben 185,7% en horario no pico y 166,6% en hora pico.

Tarifas actualizadas peajes Acceso Oeste

La diferencia responde a una decisión oficial de incentivar el uso del sistema electrónico, con el objetivo de preparar a los usuarios para los peajes “free-flow”. Según estimaciones oficiales, el 85% de los usuarios ya están adheridos a este sistema, mientras que un 15% restante todavía opta por pagos en efectivo.

En ese sistema, cámaras y sensores identifican automáticamente el dispositivo TelePASE o la patente del vehículo y el cobro se realiza de forma electrónica.

De acuerdo con las autoridades, este esquema permitirá reducir las demoras en las estaciones de peaje, mejorar la fluidez del tránsito y acortar los tiempos de viaje.

Cuánto costarán los peajes con TelePASE

Los valores para quienes se encuentren asociados al sistema TelePASE en Acceso Norte (Panamericana) y el Acceso Oeste serán los siguientes:

Motocicletas: $497,08 ($596,49 en hora pico)

$497,08 ($596,49 en hora pico) Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 m de altura: $994,15 ($1192,99 en hora pico)

$994,15 ($1192,99 en hora pico) Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $1988,30 ($2385,97 en hora pico)

$1988,30 ($2385,97 en hora pico) Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 m: $1988,30 ($2385,97 en hora pico)

$1988,30 ($2385,97 en hora pico) Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $2982,44 ($3578,96 en hora pico)

$2982,44 ($3578,96 en hora pico) Vehículos de 5 o 6 ejes: $3976,59 ($4771,95 en hora pico)

$3976,59 ($4771,95 en hora pico) Vehículos de más de 6 ejes: $4970,74 ($5964,94 en hora pico)

Peaje Acceso Oeste

Cuánto costará pagar en efectivo

Quienes paguen sin TelePASE, en las cabinas manuales, deberán afrontar valores más altos. Las tarifas serán:

Motocicletas: $1000 ($1200 en hora pico)

$1000 ($1200 en hora pico) Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 m: $2000 ($2400 en hora pico)

$2000 ($2400 en hora pico) Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $4000 ($4800 en hora pico)

$4000 ($4800 en hora pico) Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 m: $3600 ($4800 en hora pico)

$3600 ($4800 en hora pico) Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $6000 ($7200 en hora pico)

$6000 ($7200 en hora pico) Vehículos de 5 o 6 ejes: $8000 ($9600 en hora pico)

$8000 ($9600 en hora pico) Vehículos de más de 6 ejes: $10.000 ($12.000 en hora pico)

De esta manera, el nuevo esquema permite que la tarifa manual llegue a duplicar el valor del TelePASE, dependiendo del tipo de vehículo y del horario.

Hernán Zenteno - La Nación

Qué estaciones están alcanzadas por el aumento

El nuevo esquema tarifario se aplicará en todas las estaciones de peaje de ambas autopistas.

En el Acceso Norte, las estaciones alcanzadas son: Tigre, Capitán Juan de San Martín, Camino Real, Buen Ayre, Ruta 202, Belgrano, Ruta 197, Campana y Pilar.

En el Acceso Oeste, en tanto, la actualización impactará en las estaciones República, Posadas, Dolores Prats, Derqui, Vergara, Santa Rosa, Barcala, Ituzaingó, Martín Fierro, Brandsen, Quintana, Buen Ayre, Malvinas, San Fernando, General Rodríguez, J. J. Castro, Del Rodeo y Luján.