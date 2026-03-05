Aumentan los peajes en Panamericana y Acceso Oeste: pagar en efectivo costará más del doble

El Gobierno aprobó nuevos cuadros tarifarios con aumentos que alcanzan el 42% para usuarios con TelePASE y hasta el 185,7% para quienes realizan el pago manual; regirán desde el 7 de marzo
- 4 minutos de lectura'
El Gobierno aprobó un nuevo esquema de tarifas para los peajes de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires, que comenzará a regir desde el sábado 7 de marzo a las 00:00.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 297/2026 de la Dirección Nacional de Vialidad y publicada en el Boletín Oficial.
Se trata de la primera actualización tarifaria en más de un año, ya que la última modificación de los cuadros de peaje había sido aplicada en diciembre de 2024. Estas autopistas son operadas por Autopistas del Sol (Acceso Norte) y Grupo Concesionario del Oeste (Acceso Oeste).
Cuánto aumentarán los peajes
El nuevo esquema mantiene los montos diferenciales según el sistema de pago y el horario.
Para quienes utilizan TelePASE, el aumento es de 42,2% en horario no pico y de 32,6% en horario pico.
En cambio, el incremento es mucho mayor para quienes pagan en cabinas manuales. En esos casos, las tarifas suben 185,7% en horario no pico y 166,6% en hora pico.
La diferencia responde a una decisión oficial de incentivar el uso del sistema electrónico, con el objetivo de preparar a los usuarios para los peajes “free-flow”. Según estimaciones oficiales, el 85% de los usuarios ya están adheridos a este sistema, mientras que un 15% restante todavía opta por pagos en efectivo.
En ese sistema, cámaras y sensores identifican automáticamente el dispositivo TelePASE o la patente del vehículo y el cobro se realiza de forma electrónica.
De acuerdo con las autoridades, este esquema permitirá reducir las demoras en las estaciones de peaje, mejorar la fluidez del tránsito y acortar los tiempos de viaje.
Cuánto costarán los peajes con TelePASE
Los valores para quienes se encuentren asociados al sistema TelePASE en Acceso Norte (Panamericana) y el Acceso Oeste serán los siguientes:
- Motocicletas: $497,08 ($596,49 en hora pico)
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 m de altura: $994,15 ($1192,99 en hora pico)
- Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $1988,30 ($2385,97 en hora pico)
- Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 m: $1988,30 ($2385,97 en hora pico)
- Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $2982,44 ($3578,96 en hora pico)
- Vehículos de 5 o 6 ejes: $3976,59 ($4771,95 en hora pico)
- Vehículos de más de 6 ejes: $4970,74 ($5964,94 en hora pico)
Cuánto costará pagar en efectivo
Quienes paguen sin TelePASE, en las cabinas manuales, deberán afrontar valores más altos. Las tarifas serán:
- Motocicletas: $1000 ($1200 en hora pico)
- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 m: $2000 ($2400 en hora pico)
- Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $4000 ($4800 en hora pico)
- Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 m: $3600 ($4800 en hora pico)
- Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 m o rueda doble: $6000 ($7200 en hora pico)
- Vehículos de 5 o 6 ejes: $8000 ($9600 en hora pico)
- Vehículos de más de 6 ejes: $10.000 ($12.000 en hora pico)
De esta manera, el nuevo esquema permite que la tarifa manual llegue a duplicar el valor del TelePASE, dependiendo del tipo de vehículo y del horario.
Qué estaciones están alcanzadas por el aumento
El nuevo esquema tarifario se aplicará en todas las estaciones de peaje de ambas autopistas.
En el Acceso Norte, las estaciones alcanzadas son: Tigre, Capitán Juan de San Martín, Camino Real, Buen Ayre, Ruta 202, Belgrano, Ruta 197, Campana y Pilar.
En el Acceso Oeste, en tanto, la actualización impactará en las estaciones República, Posadas, Dolores Prats, Derqui, Vergara, Santa Rosa, Barcala, Ituzaingó, Martín Fierro, Brandsen, Quintana, Buen Ayre, Malvinas, San Fernando, General Rodríguez, J. J. Castro, Del Rodeo y Luján.
