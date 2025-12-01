Cambios en el impuesto al lujo: el Gobierno subió el mínimo imponible por el que se deberá pagarlo

El Gobierno nacional actualizó, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la base imponible del impuesto interno a los autos, más conocido como impuesto al lujo.

En ese sentido, a partir del 1 de diciembre y hasta el 28 de febrero de 2026 pagarán una alícuota del 18% aquellas unidades cuyo valor recién salida de fábrica sea de $74.314.009.

Ahora bien, al valor de fábrica de ese vehículo deben sumarse todos los tributos correspondientes —incluido el impuesto interno mencionado—, por lo que el monto final de las unidades comprendidas por este gravamen gira en torno a los $120.000.000.

Esta actualización trimestral de la base imponible responde a un intento de evitar que se repitan los famosos topeos, ya que en épocas de mayor presión tributaria en el sector, las automotrices recurrían a estas estrategias para evitar caer en el pago de impuestos internos. Así, aparecían modelos con diferencias sustanciales en el nivel de equipamiento al mismo precio, generando altas distorsiones en el mercado.

La nueva base imponible entra en vigencia a partir del 1° de diciembre

Los cambios en el impuesto al lujo

Este año el tributo experimentó modificaciones porque, por un lado, el Gobierno nacional decidió eliminar la primera escala, que alcanzaba con una alícuota del 20% a los autos cuyo precio de venta se ubicaba entre los $41 millones y los $75 millones.

En simultáneo, la segunda escala se mantuvo vigente, pero con una reducción que la llevó del 35% al 18%, lo que en la práctica equivale a una tasa efectiva del 21,95%. Eso provocó que algunas marcas como BMW hayan rápidamente trasladado eso a precios con una baja aproximada del 15% en sus valores de lista.

BMW logró tener un auto por debajo de los US$50.000 luego de la modificación de este tributo

De hecho, según había comentado César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, el impuesto al lujo era uno de los gravámenes que mayor incidencia tenían en la distorsión de precios de mercado años atrás.

Con esta nueva actualización, analistas prevén que se produzca una baja en el valor de algunos modelos antes alcanzados por este tributo, la mayoría de ellos del segmento tope de gama.