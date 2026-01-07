El pedido de las automotrices al Gobierno y los resultados de un complejo 2025

La industria automotriz cerró un año récord en materia de ventas, al superar las 600.000 unidades comercializadas, un volumen que no se alcanzaba desde 2018. Sin embargo, el desempeño de la producción mostró un escenario distinto: en diciembre de 2025 se fabricaron 26.468 unidades, lo que llevó a un acumulado anual de 490.876 vehículos producidos en la Argentina. Ese nivel representó una caída del 3,1% en comparación con 2024, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

“El balance del 2025 es mixto. Por un lado, el sector mostró un desempeño muy superior al promedio de la industria manufacturera, con un crecimiento en ventas mayoristas (+42,6%) y minoristas (patentamientos) cercano al 50% interanual. El crecimiento de la economía, sumado a la normalización de la oferta y la mejora del acceso al crédito explican buena parte de esa recuperación que registró el mercado”, explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa.

“Ese dinamismo que se dio en lo comercial no se sostuvo en lo industrial como habíamos previsto en el inicio del año, principalmente por el proceso de cambio y transformación, que se dio en las líneas de producción para el lanzamiento de nuevos modelos y otros que se encuentran en proceso”, completó.

Las ventas mayoristas crecieron en 2025 respecto de 2024 Archivo

En cuanto al frente externo, las exportaciones también registraron una contracción. Durante diciembre se enviaron 19.908 unidades al exterior y, al observar el resultado anual, el total de 2025 ascendió a 280.589 vehículos, lo que implicó una baja del 10,8% frente al año previo.

Como es costumbre, Brasil se consolidó como el principal destino de los autos fabricados en la Argentina, con 188.438 unidades, equivalentes al 67,2% de las exportaciones. Más atrás se ubicaron América Central, con 34.007 unidades, y Perú, que completó el podio con 15.598 vehículos.

“Teniendo en cuenta el perfil netamente exportador del sector, el gran desafío que tenemos por delante es la mejora de la competitividad exportadora. Para ello, es imprescindible continuar trabajando a nivel cadena de valor junto con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales para reducir la carga impositiva que se exporta en un vehículo, sobre todo considerando que varios países con los cuales competimos exportan sin impuestos”, destacó Pérez Graziano.

Toyota fue la automotriz que más autos fabricó y exportó en 2025 Gaston Colla Fotografia

El tercer indicador que releva Adefa es el de las ventas mayoristas a la red de concesionarios. En diciembre de 2025 se registraron 51.355 unidades, un volumen que permitió alcanzar un acumulado anual de 586.625 vehículos. A diferencia de lo ocurrido con la producción y las exportaciones, este rubro mostró un fuerte crecimiento, con un incremento del 42,6% en comparación con 2024.

Para cerrar, el presidente de Adefa dijo: “La industria automotriz tiene todo para volver a crecer en producción y exportaciones, generar más empleo y aportar más recaudación y divisas. Hoy lo más importante es la dirección que estamos tomando para que el crecimiento sea sustentable. La clave es la previsibilidad. El sector automotor sigue invirtiendo y hoy vemos proyectos concretos y nuevos lanzamientos. Si logramos consolidar esta agenda, el potencial del sector continuará por la senda del crecimiento”.