Cómo cambiar el domicilio de un auto radicado en otra provincia

Cuando una persona cambia de domicilio y tiene un vehículo registrado a su nombre, debe actualizar esa información en el registro seccional automotor correspondiente. Se trata de un trámite obligatorio que garantiza que los datos del titular coincidan con los del registro y puede realizarlo tanto el propietario del vehículo como un apoderado debidamente acreditado.

En los casos de condominio —es decir, cuando el auto tiene más de un titular— será necesario contar con la conformidad de quienes representen más del 50% de la titularidad. El procedimiento está dirigido a cualquier persona que posea un auto o una moto y haya modificado su domicilio.

Para realizarlo, es necesario presentar la documentación básica que acredite la identidad del titular y la titularidad del vehículo. Los argentinos deben presentar el DNI, mientras que los extranjeros pueden hacerlo con pasaporte, documento nacional o cédula del país de origen, según su situación migratoria. También deben presentarse el título y la cédula del vehículo, junto con una acreditación del nuevo domicilio: puede ser el DNI actualizado, una factura de servicio a nombre del titular, un contrato de alquiler o una escritura que certifique la dirección.

El trámite puede hacerse de forma presencial o semipresencial. En la modalidad semipresencial, el proceso comienza en línea, ingresando al sitio web de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (Dnrpa) y seleccionando el trámite “Cambio de domicilio”. Allí se completa una solicitud electrónica que luego debe continuarse de manera presencial en el registro donde se encuentra radicado el vehículo.

En la página web del DNRPA hay que seleccionar “Cambio de domicilio”

Una vez en la oficina, se presentan los documentos requeridos y se abonan los aranceles correspondientes. El personal del registro imprimirá la solicitud para que el titular la firme y, si el trámite lo realiza un tercero, también se completa el Formulario 59. Finalmente, el registro confirma si el cambio fue procesado correctamente.

En la modalidad presencial, el procedimiento se realiza directamente en el Registro Seccional donde está radicado el vehículo, sin necesidad de iniciar la gestión en línea. Allí se presentan los documentos, se abonan los aranceles y se completan los formularios correspondientes: el 04 y el 59 (solo en caso de que el trámite lo haga otra persona). Una vez finalizado, el Registro notificará al titular cuando el cambio haya sido asentado.

La pantalla inicial del sitio de la Dnrpa

El costo del trámite depende del tipo de vehículo y de si el legajo debe trasladarse a otra provincia.