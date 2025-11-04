Le confiscaron autos de lujo a un estafador millonario y los entregan al mejor postor

Un estafador inmobiliario fue condenado a prisión en Inglaterra y perderá una colección de autos valuada en más de un millón de libras esterlinas. Anopkumar Maudhoo, de 46 años, defraudó aproximadamente £8.500.000 (aproximadamente unos US$11.172.000) mediante un sistema de fraude de propiedades, vendiendo casas y terrenos que no le pertenecían.

El empresario fue sentenciado a diez años de cárcel y sus bienes quedaron bajo la órbita de la Ley de Recuperación de Activos (POCA) del país europeo, que permite al Estado confiscar el patrimonio obtenido a través de actividades ilícitas. Parte de ese dinero se había destinado a la compra de seis autos de lujo, que ahora serán subastados por el Gobierno británico.

Del 12 al 14 de noviembre se realizará el “Evento Gubernamental de Prestigio sin Reserva”, organizado por Wilsons Auctions. Una característica de este tipo de remates es que no existe un precio mínimo, por lo que los autos serán adjudicados al mejor postor, sin límites. La casa de subastas estima que el valor total de la colección supera el millón de libras, es decir, alrededor de 1.3 millones de dólares, gracias a lo que se recaudará con los siguientes modelos:

Lamborghini Huracán Sterrato

Se trata de una edición limitada del deportivo con motor V10, pensada como homenaje al final de la producción del modelo. Combina el diseño característico de Lamborghini con una suspensión elevada, llantas de 19″ y protecciones que le dan un aire levemente más offroad a lo que nos tiene acostumbrados la marca italiana.

Según detalla el medio especializado alemán Auto Motor Sport, el ejemplar de la colección del estafador está acabado en el color Nero Noctis y cuenta con un interior con asientos deportivos de fibra de carbono y detalles en cromo oscuro. Tiene apenas 190 kilómetros y está valuado en unas 230.000 libras esterlinas.

El Lamborghini Huracán Sterrato (el de la colección es negro)

Porsche 911 GT3 RS PDK

Esta unidad de la generación 992 está terminada en amarillo Racing y equipada con el paquete Weissach. Tiene apenas 1100 kilómetros recorridos y un motor bóxer de seis cilindros y cuatro litros que entrega 525 caballos de fuerza y ​​un par máximo de 465 Nm a las ruedas traseras, mediante una transmisión PDK de siete velocidades. Su valor estimado ronda las 230.000 libras.

Porsche 911 GT3 RS PDK (foto ilustrativa)

BMW M2 Coupé

Con solo 163 kilómetros en el odómetro y transmisión manual, este deportivo compacto apela a los puristas. Presenta el color Azul Zandvoort y cuenta con techo y asientos de fibra de carbono, además del sistema de escape Performance. Su valor estimado es de 48.000 libras.

BMW M2 Coupé 2025

Aston Martin Vantage V12 Roadster

Uno de los 249 ejemplares fabricados por la marca británica. Posee un motor V12 biturbo de 700 caballos y el de la colección cuenta con pintura Alumite Silver. Su interior combina cuero negro y gris con terminaciones en cromo satinado. Tiene 3120 kilómetros y está valuado en unas 250.000 libras.

Aston Martin Vantage V12 Roadster

Bentley Continental GT S

Este descapotable de lujo, matriculado en 2023, está impulsado por un motor V8 biturbo de 550 caballos y ​​un par máximo de 770 Nm. Su combinación de pintura gris Cambrian Grey y detalles interiores en Cyber Yellow le da un aire distinguido.

Bentley Continental GT Speed

Range Rover Sport SV Edition One

El SUV con mayor uso de la colección —casi 10.000 kilómetros— forma parte de una serie limitada de solo 600 unidades. Equipado con un V8 biturbo de 635 CV y ​​un par máximo de 750 Nm, destaca en este caso por su pintura mate Carbon Bronze y llantas de 23″.