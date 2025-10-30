¿Cómo comenzar a manejar un auto con caja automática?

Manejar un auto con caja automática suele resultar más sencillo que conducir uno equipado con transmisión manual. No obstante, muchas personas que condujeron toda su vida con caja manual y que desean dar el salto hacia una alternativa automática, deben enfrentar a una etapa de adaptación.

Para quienes se encuentran en esa transición, el primer consejo es de suma importancia y es que el pie izquierdo debe quedar completamente fuera de uso.

Incluso, para encenderlo sólo se necesita el derecho en los pedales ya que hay que: colocar las llaves, pisar el freno firmemente y girar la llave o presionar el botón de encendido.

Cabe aclarar que los vehículos automáticos no cuentan con pedal de embrague, por lo que intentar utilizarlo puede generar movimientos bruscos o frenadas involuntarias con un alto nivel de peligro para la seguridad vial. Por el contrario, todo el control (de los pedales) se realiza únicamente con el pie derecho, alternando suavemente entre acelerador y freno.

Es de suma relevancia comprender qué significan las letras de la palanca de cambios Shutterstock

En paralelo, es fundamental entender qué significan las posiciones de la palanca (P, R, N y D) y cómo se utiliza cada una según la situación de conducción:

P: Parking

R: Reverse

N: Neutral

D: Drive

La letra P se utiliza únicamente cuando el vehículo está completamente detenido y estacionado, ya que al seleccionar Parking se activa un bloqueo mecánico que impide el movimiento de las ruedas motrices. La letra R, tal como su nombre lo indica, corresponde a la marcha atrás.

La posición N cumple la función del punto muerto en un auto con caja manual, puesto que desacopla la transmisión. Por último, la letra D habilita la conducción hacia adelante. En este caso resulta relevante recordar que, al colocar la D y soltar el freno, la mayoría de los vehículos automáticos comienzan a avanzar por sí solos, aunque de manera muy suave.

No hay que pasar de la "D" a la "R" cuando el auto está en movimiento RODOLFO BUHRER

En cuanto a las posiciones de la palanca de cambios, es importante saber que mantener el pie en el freno durante un tiempo prolongado con la posición D seleccionada puede generar un desgaste prematuro en los frenos y aumentar el consumo de combustible. Por ello, se recomienda colocar la palanca en N y mantener el freno presionado igualmente.

Otro consejo que aplica para manejar una caja automática es no pasar de la D a la R cuando el vehículo se encuentra en movimiento, al igual que un auto manual, no se recomienda pasar de un cambio a reversa antes de que el auto esté detenido por completo.