Estos son los 10 autos con caja automática más baratos en octubre 2025

El listado cambio tras aumentos de precios e incorporación de nuevos modelos; cómo quedó el ranking del mes

Uno de los modelos de BYD ingresó en el ranking
Uno de los modelos de BYD ingresó en el ranking

Con el correr de los años, los autos con caja automática fueron ganando terreno entre los 0km. La diferencia de precios frente a las versiones manuales se redujo considerablemente, y eso impulsó su demanda.

Un SUV que se vende en la Argentina sacó cero estrellas en un test de seguridad

Incluso, en algunos casos las marcas directamente eliminaron las opciones con embrague, como sucede con el Toyota Yaris —uno de los más vendidos en la Argentina—, que hoy sólo se ofrece con transmisión automática.

En consecuencia, y considerando la creciente preferencia del mercado por esta tecnología, a continuación se detallan los 10 autos automáticos más económicos disponibles:

  • Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $29.660.000
  • Hyundai HB20 (Comfort Plus AT 1.6): $29.900.000
  • Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $30.023.000
  • JS2 (1.5 CVT Luxury LV): US$21.900
  • Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $32.378.900
  • BYD Dolphin Mini (GL): US$22.990 (nuevo)
  • Renault Stepway (Intens CVT): $33.830.000
  • Fiat Cronos (Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT): $34.305.000
  • Fiat Pulse (Drive 1.3 CVT): $35.224.000
  • Renault Sandero (Intens 1.6 CVT): $35.480.000

Con este nuevo listado, adquirir un auto 0 km con transmisión automática requiere un desembolso mínimo de $29,6 millones, valor correspondiente al Citroën C3.

El Citroën C3 se convirtió en el modelo con transmisión automática más económico
El Citroën C3 se convirtió en el modelo con transmisión automática más económico

En esta actualización hubo movimientos en las primeras posiciones: el C3 escaló al primer lugar (había ocupado el tercero el mes pasado), el Hyundai HB20 mantuvo su segunda posición y el Toyota Yaris, modelo de entrada de la marca japonesa, descendió al tercer puesto porque aumentó en mayor porcentaje.

Otra de las novedades del ranking es la incorporación del BYD Dolphin Mini, uno de los tres modelos —además del Yuan Pro y Song Pro— que el gigante asiático lanzó en la Argentina.

Este city car ya circula por las calles tras las primeras entregas realizadas en un concesionario de Pilar, provincia de Buenos Aires, evento que contó con la presencia del presidente y fundador de BYD, Wang Chuanfu.

En el evento estuvo presente Mr. Wang Chuanfu, el fundador y presidente de BYD
En el evento estuvo presente Mr. Wang Chuanfu, el fundador y presidente de BYD
