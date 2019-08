Cómo comprar un auto en una subasta online

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2019

A la hora de adquirir un vehículo, cada vez son más los que optan por esta modalidad, ya que se pueden conseguir grandes oportunidades. Federico Failace, de Narvaez Superbid, explica algunos secretos de esta modalidad en crecimiento.

Modalidad

-¿Qué ventajas tiene?

-La principal ventaja es que los usuarios pueden participar en igualdad de condiciones, de forma segura y anónima, siendo el comprador quien decide cuánto está dispuesto a pagar. Esta modalidad contribuye a conectar la necesidad de una venta rápida con un precio de oportunidad para el comprador, y los participantes pueden visitar vehículos y realizar ofertas sin importar en donde se encuentren. También se organizan puestas en marcha para que los interesados verifiquen el funcionamiento de las unidades. Entonces, ahora cualquiera puede acceder a una subasta, cosa que antes no sucedía.

Confiabilidad

-¿Qué condiciones de seguridad ofrecen?

-La seguridad es la prioridad en una plataforma de subastas. La información de los usuarios deberá estar encriptada con protocolos como lo que usan las instituciones financieras. Las compañías también deberían estar certificadas por normas ISO 9001, lo que asegura la trazabilidad y transparencia en todo el proceso. Todos los eventos deben contar con una sección en la que se detallen los gastos y procesos relacionados con la compra para su posterior aceptación. En el caso de los vehículos es necesario que cuenten con un reporte detallado, todos los papeles y un relevamiento fotográfico.

Variedad

-¿Qué tipos de vehículos se pueden encontrar?

-Suelen subastarse desde sedanes hasta camiones, pasando por utilitarios y modelos de todas las gamas. Las más convocantes son las subastas de grandes compañías que deciden renovar sus flotas, y también las de vehículos de recupero prendario. En menor medida, también hay de motos. Por otro lado, existen subastas de automotrices con vehículos nuevos y a patentar con o sin garantía, e incluso unidades con muy pocos kilómetros. Finalmente, están aquellas unidades siniestradas o recuperadas de aseguradoras, así como eventos especiales de autos clásicos y de colección.

No solo vehículos

-¿También hay oferta de repuestos o autopartes?

-En este tipo de plataformas se suelen subastar autopartes nuevas directamente de sus fabricantes, tanto para vehículos como para maquinaria agrícola y transporte pesado. También es frecuente contar con repuestos usados provistos por instituciones como Cesvi Auto que van desde accesorios hasta motores e incluso se subastan maquinarias y robots de líneas de montaje de automotrices. Los calendarios se renuevan constantemente, lo que hace que todas las semanas se generen nuevas oportunidades, que suelen permanecer entre dos y tres semanas en línea.

Requisitos

-¿Cómo participar?

-Se debe crear un usuario que es validado en menos de 24 horas. A partir de ahí, el interesado elige el evento en el que desea participar, y luego de aceptar las condiciones y depositar una caución mínima, queda listo para ofertar (la caución se reintegra en un 100% dentro de los 10 días hábiles, resulte comprador o no). Participar no tiene costo alguno. Quienes lo desean pueden ofertar en tiempo real o dejar configurada una oferta automática; esta opción permite seguir un lote hasta un valor máximo y abandonarlo si es superado, pero también comprar el lote por un valor menor si es que alcanza un monto inferior y no tiene otros competidores