En cuotas y a tasa 0: qué SUV se consiguen en marzo de 2026

Las automotrices continúan apostando fuerte por la financiación como herramienta comercial; distintos plazos y montos según marca y modelo
- 2 minutos de lectura'
La financiación se convirtió en una de las principales herramientas de las automotrices para dinamizar las ventas de vehículos 0km.
A través de planes en cuotas y promociones, las marcas buscan acercar modelos a los consumidores que por su valor de lista, muchas veces quedan fuera del alcance de una compra al contado.
Este tipo de esquemas permite distribuir el costo del vehículo a lo largo del tiempo sin sumar intereses financieros, lo que reduce el impacto inicial en el bolsillo del comprador.
En la práctica, el crédito funciona como un puente entre el precio del vehículo y la capacidad de pago del consumidor, especialmente en segmentos como el de los SUV chicos.
Para las terminales y las redes de concesionarios, ofrecer financiación a tasa 0% también cumple un rol estratégico. En muchos casos se trata de promociones subsidiadas por las propias marcas o por acuerdos con entidades financieras que buscan incentivar la rotación de determinados modelos o versiones, atraer nuevos clientes y sostener el volumen de operaciones.
De esa manera, estos son los SUV que se consiguen de momento en la Argentina en cuotas y sin interés:
Renault
- Arkana: tasa 0% hasta $20.000.000 en 18 meses
- Kardian: tasa 0% hasta $20.000.000 en 12 meses
- Kardian Evolution: tasa 0% hasta $12.000.000 en 36 meses
- Duster: tasa 0% hasta $15.000.000 en 18 meses.
Chevrolet
- Tracker: hasta $20.000.000, tasa 0% y hasta 24 meses
- Trailblazer: hasta $22.500.000, tasa 0% y hasta 12 meses
Peugeot
- 3008 y 5008: tasa 0% hasta 18 meses con un monto máximo a financiar de $16.000.000
- 2008: a 24 meses con tasa 0% hasta $24.000.000 financiados
Citroën
- Basalt y C3 Aircross: tasa 0% a 18 meses hasta $18.000.000 (para las versiones Basalt Dark Edition y Shine y el Aircross Shine hay una tasa 0% a 12 meses, financiando hasta $20.000.000)
DS
- DS3 Y DS4 en sus versiones nafteras e híbridas: hasta $20.000.000 a 18 meses con tasa 0%
Fiat
- Pulse y Fastback: hasta $18.000.000 a 18 meses con tasa 0% o hasta $24.000.000 a 12 meses con tasa 0%
Jeep
- Toda la gama: hasta $24.000.000 a 12 meses con tasa 0% o hasta $18.000.000 a 18 meses con tasa 0%
