Una automotriz decidió no aumentar el precio de sus autos y ofrecerlos en cuotas y a tasa 0

Al mismo tiempo que las automotrices anunciaron congelamiento de precios para este mes, otras tantas salieron con la renovación de sus propuestas de financiación.

En ese escenario aparece Renault, que mantuvo sus valores sin cambios de cara a marzo y también actualizó su línea de financiación para adquirir sus vehículos en cuotas. Lo hace a través de Mobilize Financial Services, su compañía financiera.

Cabe aclarar que la financiación fue una de las principales herramientas que impulsó tanto la reactivación del sector como el mantenimiento de niveles de ventas más elevados durante el año pasado, período en el que se registraron más de 600.000 unidades 0km vendidas, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Todos los autos que Renault ofrece en cuotas en marzo

Como es habitual, la propuesta de la firma francesa incluye opciones con tasa 0 y cuotas fijas, aunque también aparecen otras alternativas con tasas algo más elevadas, dependiendo del modelo, el monto financiado y el plazo elegido.

Renualt Arkana

Tasa 0 a 18 meses financiando hasta $20.000.000.

Renault Arkana

Renault Kardian

Tasa 0 a 12 meses financiando hasta $20.000.000.

(Evolution) tasa 0 a 36 meses financiando hasta $12.000.000.

Renault Kardian

Renault Kwid

Tasa 0 a 24 meses financiando hasta $12.000.000.

Renault Kwid www.labausfotografia.com.ar

Renault Kangoo

(Furgón) tasa 0 a 24 meses financiando hasta $16.000.000.

(Pasajero) tasa 0 a 24 meses financiando hasta $11.000.000.

Renault Kangoo

Renault Oroch

Tasa 0 a 24 meses financiando hasta $16.000.000.

Renault Oroch

Renault Duster

Tasa 0 a 18 meses financiando hasta $15.000.000.

Renault Duster

Renault Logan

Tasa 0 a 18 meses financiando hasta $13.000.000.

Renault Logan

Renault Sandero y Stepway

Tasa 4,9% a 12 meses financiando hasta $13.000.000.

Renault Stepway

Renault Alaskan

Tasa 4,9% a 12 meses financiando hasta $22.000.000.

Renault Master

Renault Master

Tasa 19,9% a 12 meses financiando hasta $13.000.000.

Renault Master

Renault Koleos

Tasa 9,9% a 12 meses financiando hasta $30.000.000.