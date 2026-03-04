LA NACION

Una automotriz decidió no aumentar el precio de sus autos y ofrecerlos en cuotas y a tasa 0

Se trata de Renault, que opera sin cambios en los valores de sus vehículos y los ofrece mediante líneas de financiación con, en algunos casos, tasa 0%

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El Renault Arkana se encuentra como una de las opciones a tasa 0
El Renault Arkana se encuentra como una de las opciones a tasa 0

Al mismo tiempo que las automotrices anunciaron congelamiento de precios para este mes, otras tantas salieron con la renovación de sus propuestas de financiación.

La declaración del CEO de una de las automotrices más importantes del mundo que descolocó a la competencia

En ese escenario aparece Renault, que mantuvo sus valores sin cambios de cara a marzo y también actualizó su línea de financiación para adquirir sus vehículos en cuotas. Lo hace a través de Mobilize Financial Services, su compañía financiera.

Cabe aclarar que la financiación fue una de las principales herramientas que impulsó tanto la reactivación del sector como el mantenimiento de niveles de ventas más elevados durante el año pasado, período en el que se registraron más de 600.000 unidades 0km vendidas, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Todos los autos que Renault ofrece en cuotas en marzo

Como es habitual, la propuesta de la firma francesa incluye opciones con tasa 0 y cuotas fijas, aunque también aparecen otras alternativas con tasas algo más elevadas, dependiendo del modelo, el monto financiado y el plazo elegido.

Renualt Arkana

  • Tasa 0 a 18 meses financiando hasta $20.000.000.
Renault Arkana
Renault Arkana

Renault Kardian

  • Tasa 0 a 12 meses financiando hasta $20.000.000.
  • (Evolution) tasa 0 a 36 meses financiando hasta $12.000.000.
Renault Kardian
Renault Kardian

Renault Kwid

  • Tasa 0 a 24 meses financiando hasta $12.000.000.
Renault Kwid
Renault Kwid www.labausfotografia.com.ar

Renault Kangoo

  • (Furgón) tasa 0 a 24 meses financiando hasta $16.000.000.
  • (Pasajero) tasa 0 a 24 meses financiando hasta $11.000.000.
Renault Kangoo
Renault Kangoo

Renault Oroch

  • Tasa 0 a 24 meses financiando hasta $16.000.000.
Renault Oroch
Renault Oroch

Renault Duster

  • Tasa 0 a 18 meses financiando hasta $15.000.000.
Renault Duster
Renault Duster

Renault Logan

  • Tasa 0 a 18 meses financiando hasta $13.000.000.
Renault Logan
Renault Logan

Renault Sandero y Stepway

  • Tasa 4,9% a 12 meses financiando hasta $13.000.000.
Renault Stepway
Renault Stepway

Renault Alaskan

  • Tasa 4,9% a 12 meses financiando hasta $22.000.000.
Renault Master
Renault Master

Renault Master

  • Tasa 19,9% a 12 meses financiando hasta $13.000.000.
Renault Master
Renault Master

Renault Koleos

  • Tasa 9,9% a 12 meses financiando hasta $30.000.000.
Renault Koleos
Renault Koleos
LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Una automotriz recorta el 20% de su personal ante el aumento de las pérdidas
    1

    Una automotriz recorta el 20% de su personal ante el aumento de las pérdidas

  2. Estos son los 10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones este mes
    2

    10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en febrero 2026: uno por uno, por marca y modelo

  3. El SUV más vendido de la historia de una automotriz llega a la Argentina con una fuerte renovación
    3

    El SUV más vendido de la historia de una automotriz llega a la Argentina con una fuerte renovación

  4. La automotriz que no aumenta sus autos hace cinco meses y tampoco lo hará en marzo
    4

    La automotriz que no aumenta sus autos hace cinco meses y tampoco lo hará en marzo