Una automotriz decidió no aumentar el precio de sus autos y ofrecerlos en cuotas y a tasa 0

Se trata de Renault, que opera sin cambios en los valores de sus vehículos y los ofrece mediante líneas de financiación con, en algunos casos, tasa 0%
- 2 minutos de lectura'
Al mismo tiempo que las automotrices anunciaron congelamiento de precios para este mes, otras tantas salieron con la renovación de sus propuestas de financiación.
En ese escenario aparece Renault, que mantuvo sus valores sin cambios de cara a marzo y también actualizó su línea de financiación para adquirir sus vehículos en cuotas. Lo hace a través de Mobilize Financial Services, su compañía financiera.
Cabe aclarar que la financiación fue una de las principales herramientas que impulsó tanto la reactivación del sector como el mantenimiento de niveles de ventas más elevados durante el año pasado, período en el que se registraron más de 600.000 unidades 0km vendidas, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Todos los autos que Renault ofrece en cuotas en marzo
Como es habitual, la propuesta de la firma francesa incluye opciones con tasa 0 y cuotas fijas, aunque también aparecen otras alternativas con tasas algo más elevadas, dependiendo del modelo, el monto financiado y el plazo elegido.
Renualt Arkana
- Tasa 0 a 18 meses financiando hasta $20.000.000.
Renault Kardian
- Tasa 0 a 12 meses financiando hasta $20.000.000.
- (Evolution) tasa 0 a 36 meses financiando hasta $12.000.000.
Renault Kwid
- Tasa 0 a 24 meses financiando hasta $12.000.000.
Renault Kangoo
- (Furgón) tasa 0 a 24 meses financiando hasta $16.000.000.
- (Pasajero) tasa 0 a 24 meses financiando hasta $11.000.000.
Renault Oroch
- Tasa 0 a 24 meses financiando hasta $16.000.000.
Renault Duster
- Tasa 0 a 18 meses financiando hasta $15.000.000.
Renault Logan
- Tasa 0 a 18 meses financiando hasta $13.000.000.
Renault Sandero y Stepway
- Tasa 4,9% a 12 meses financiando hasta $13.000.000.
Renault Alaskan
- Tasa 4,9% a 12 meses financiando hasta $22.000.000.
Renault Master
- Tasa 19,9% a 12 meses financiando hasta $13.000.000.
Renault Koleos
- Tasa 9,9% a 12 meses financiando hasta $30.000.000.
- 1
Una automotriz recorta el 20% de su personal ante el aumento de las pérdidas
- 2
10 autos usados que se consiguen por menos de $15 millones en febrero 2026: uno por uno, por marca y modelo
- 3
El SUV más vendido de la historia de una automotriz llega a la Argentina con una fuerte renovación
- 4
La automotriz que no aumenta sus autos hace cinco meses y tampoco lo hará en marzo