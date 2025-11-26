Cómo consultar las multas de tránsito de la ciudad de Mendoza

Conocer el estado de las infracciones vinculadas a un vehículo resulta esencial para cualquier conductor. La consulta periódica permite evitar acumulaciones inesperadas y, en muchos casos, acceder a descuentos por pago anticipado, ya que varias jurisdicciones ofrecen rebajas cuando las multas se cancelan dentro de los plazos establecidos.

Además, aunque el libre deuda ya no es un requisito obligatorio para la transferencia de un automóvil, la existencia de faltas pendientes puede incidir en la negociación y en el precio final de un auto usado.

En la ciudad de Mendoza, el proceso para consultar las multas de tránsito es completamente online y puede realizarse en pocos pasos. Para conocer si un vehículo registra infracciones, es necesario ingresar al sitio oficial de infracciones, seleccionar la opción de consulta por número de dominio e ingresar la patente correspondiente.

Sitio de consulta de infracciones de la provincia de Mendoza

Una vez ejecutada la búsqueda, el sistema informará si existen o no deudas asociadas. En caso de que el vehículo no presente multas, se visualizará el mensaje: “No existe ninguna deuda para el identificador ingresado”. Si, por el contrario, existen faltas pendientes, la plataforma desplegará el detalle completo con fechas, montos y estado de las mismas.

En la Ciudad de Buenos Aires también es posible consultar el estado de las infracciones a través de distintos canales. La revisión puede hacerse de manera presencial en la sede de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) o en cualquier sede comunal, presentando el Documento Nacional de Identidad o la patente del vehículo.

Otra alternativa es la consulta online, ingresando a la página oficial de Consulta de Infracciones y completando los datos requeridos. Tras ingresar el DNI o el dominio y validar la consulta, el sistema mostrará inmediatamente el estado de situación.

En la Ciudad de Buenos Aires se pueden consultar vía Boti, el chatbot r.classen - Shutterstock

Asimismo, el Gobierno porteño incorporó recientemente un tercer método a través de WhatsApp. Para utilizarlo, es necesario agendar el número de Boti, el chatbot oficial de la Ciudad (+54 9 11 5050-0147), enviar la palabra “infracciones” y elegir si la consulta se realizará por DNI o por patente. Luego de aceptar el aviso legal correspondiente, la aplicación informa el resultado actualizado.

En todos los casos, mantener al día el registro de multas no solo contribuye a una conducción responsable, sino que también evita inconvenientes en futuras operaciones comerciales y permite aprovechar beneficios económicos en los plazos de pago temprano.