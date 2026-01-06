Cómo evitar que te roben los neumáticos del auto en vacaciones

Dentro del universo de robo vehicular, uno de los principales focos del delito es el hurto de neumáticos. En verano, el período estival provoca un incremento en esta línea delictiva, exponenciada por los descuidos durante las vacaciones.

“Me fui de viaje y dejé mi camioneta estacionada en un hotel. Al día siguiente, me di cuenta que me habían robado la rueda de auxilio. Pedí las cámaras de seguridad y habían tardado menos de un minuto“, comentó una víctima del delito.

“Fui a la playa y cuando volví me di cuenta que me faltaban dos ruedas del auto. Según me dijeron vecinos, tardaron menos de diez minutos en llevárselas", narró otro.

Los relatos de esta índole crecen a medida que pasan los días de verano. Los robos van desde quitas de ruedas de auxilio, especialmente en camionetas que tienen el neumático expuesto, hasta robos de los neumáticos ya colocados en el vehículo.

Los delincuentes cuentan con mecanismos de robo sofisticados y veloces

En algunos casos, explican especialistas, la técnica es robar ruedas cruzadas, con el objetivo de que, en apariencia, el auto parezca intacto. “No cae y mantiene el equilibrio. El que pasa rápido no se da cuenta y el dueño lo nota recién cuando quiere arrancar”, señalan expertos.

El reemplazo es costoso. Según casas especializadas en venta de repuestos, un neumático puede arrancar en $150.000 según el rodado, por lo que el precio tiende a aumentar a medida que se requieren mayores dimensiones. La cuenta es notoriamente mayor en pickups, donde se requiere desde $300.000 por cubierta.

“Una forma de disuadir el robo es ponerle la tuerca de seguridad, pero no es del todo efectiva. Los que se dedican a robar ruedas usan dispositivos que sacan los neumáticos del auto en un segundo", comentan desde el Automóvil Club Argentino (ACA). Para evitar el robo, entonces, habrá que ver dónde se encuentra el neumático de auxilio.

La reposición del neumático varía según el rodado PATRICIO PIDAL/AFV

Si está por debajo del chasis, como sucede en caso de las pickups, la entidad recomienda el uso de una cadena que enganche la rueda al sistema de retención. También evitar el cierre centralizado automático y confiar ciegamente en su funcionamiento. Aseguran, es preferible hacer el cierre manual y revisar que efectivamente quedó activado antes de alejarse del auto.

“Cada vez que se pueda, va a ser mejor optar por un estacionamiento privado antes de dejar al vehículo en espacios públicos", concluyeron desde el ACA.