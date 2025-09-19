¿Cómo saber si me hicieron multas en la ruta en la provincia de Santa Fe?

Saber cuántas infracciones de tránsito tiene un auto es importante por varios motivos. Por un lado, saber el estado de las multas puede resultar beneficioso en términos económicos porque si se abonan dentro de determinado plazo suele haber descuentos.

Por el otro, y si bien ya no se exige el libre deuda para la transferencia de un modelo, el monto adeudado en concepto de infracciones puede ser determinante para la compraventa de un usado.

En ese sentido, para saber la cantidad de faltas que posee un auto en la provincia de Santa Fe, se deben cumplir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de la provincia de Santa Fe

Ingresar la patente o el DNI del titular

Ingresar el código de seguridad

Luego clickear el botón “Buscar”

Para ir a las provincias del norte desde el AMBA es necesario parar por Santa Fe Alexander Steamaze - Shutterstock

Allí aparecerá la información correspondiente al dominio. Si hay multas impagas, figurarán en el sitio y, si no hay, un aviso señalará que el vehículo no cuenta con infracciones.

El instructivo para conocer las multas de la Ciudad de Buenos Aires

Existen tres formas para chequear si un conductor tiene multas en la Ciudad de Buenos Aires. Se puede realizar la consulta de manera presencial, en la oficina de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) o en cualquier sede comunal con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o por la patente del vehículo.

Por otro lado, también existe la posibilidad de saberlo de manera online. El procedimiento para consultar las multas de tránsito es el siguiente:

Ingresar a la página Consulta de Infracciones.

Ingresar el DNI o el dominio del auto ―el registro numérico que identifica a cada vehículo en particular― para chequear si hay infracciones.

Seleccionar “No soy un robot” y luego hacer click en “Consultar”. Automáticamente, el sitio mostrará el estado de la situación del conductor o del vehículo.

Las infracciones de CABA se pueden consultar a través del Boti, el chatbot de la Ciudad Santiago Filipuzzi

Por su parte, un tiempo atrás se agregó otra forma de saberlo a través de WhatsApp. Para ello, uno debe agendar en su celular a Boti, el chatbot de la Ciudad (+54 9 11 5050-0147). Luego, se debe apretar la opción de “infracciones” y luego elegir si desea buscar por patente o por DNI. Finalmente, Boti le presentará un aviso legal que el vecino debe aceptar para obtener el resultado final.