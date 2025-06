Cómo se determina si un auto es seguro y cuáles son las asistencias a la conducción más importantes

Los autos llegan cada vez con más tecnología en términos de seguridad, sobre todo por la aparición de las famosas ADAS (Advanced Driver-Assistance System), que en definitiva son sistemas diseñados para asistir al conductor en determinadas situaciones, pero no para lograr que el auto se maneje sólo.

En ese sentido, ante el avance de estas diversas ayudas a la conducción en el mercado global, LA NACION dialogó con Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, una organización que realiza crash tests, para saber cuáles son las más importantes y qué debe tener un auto para ser seguro.

Para comenzar, Furas dijo que “para demostrar que un auto es realmente seguro se le debe realizar un test de seguridad”. ¿Por qué? El secretario general de esta asociación comentó que algunos modelos que afirmaban equipar ciertos elementos de seguridad, a la hora de probarlo en una de sus pruebas no se activaban o mismo no brindaban protección alguna.

Hoy en día los fabricantes de autos invierten entre US$50 y US$90 millones para que un auto saque un buen desempeño

Es por eso que la calificación que realizan desde la organización se elabora en base a los resultados del auto cuando se somete a las distintas pruebas y no por el nivel de equipamiento en sí. “Hemos testeado autos que, por ejemplo, tienen airbags laterales pero que no brindan nada de protección, ejemplificó.

Entonces, ¿cómo es posible determinar lo que hace a la seguridad de un auto? Ante esta pregunta Furas elaboró un listado con los elementos de seguridad que suelen tener los autos más seguros del mercado:

Al menos dos airbags frontales.

Al menos dos airbags laterales.

Al menos dos airbags laterales de cabeza (cortina).

Control Electrónico de Estabilidad (ESC).

Sistemas de Detección de Peatones (PD).

Anclajes ISOFIX.

Frenado Autónomo de Emergencia (AEB).

Detección y Alerta de Punto Ciego (BSD).

Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA).

Limitador de velocidad.

Alerta de uso de cinturón en todos los asientos.

Los autos más seguros de la región

Desde 2020 hasta la actualidad sólo los siguientes modelos fueron calificados con la máxima puntuación en América Latina: BYD Dolphin Plus, Chevrolet Tracker, Ford Ranger, Kia K3, Mitsubishi L200/Tritón, Mitsubishi Outlander, Nissan Kicks (el nuevo), Nissan Qashqai, Volkswagen Vento, Nivus, Virtus, Tiguan, Taos y T-Cross.

Los mejores resultados Latin NCAP en los últimos cinco años

Una curiosidad del listado es que el modelo que encabeza la lista (el BYD Dolphin Plus) fue el primer auto de origen chino en sacar cinco estrellas y el primer eléctrico que se sometió a estas pruebas.

Los autos chinos, que fueron fuertemente criticados años atrás, avanzan en todo el mundo desmitificando aquel precepto de “inseguros” que cargaban en sus inicios.

“Lo que ocurre con los autos chinos es que en 2005 entraron fuerte en la región, pero con productos que han tenido problemas de calidad y repuestos, eso les quemó la imagen. Ahora aprendieron muchísimo y están sabiendo qué hacer y cómo”, sintetizó Furas.

El BYD Dolphin Plus fue el primer auto chino en lograr las cinco estrellas Picasa

“El resultado del Dolphin Plus marcó una bisagra de los autos chinos en la región, aunque no quiere decir que todos los autos chinos son buenos. Para saber que un auto es seguro hay que testearlo sea de donde sea”, agregó.

Cómo se evalúa la seguridad de un auto

Los test que realiza Latin NCAP se componen de dos evaluaciones: una para la seguridad pasiva (lo que ayuda cuando el choque ya ocurrió) y la activa (lo que ayuda para prevenir el choque o mitigar el efecto del impacto).

Así, se da inicio a las pruebas de choque. La organización coloca muñecos con 40 canales de sensores cada uno y estructura y movimientos similares al cuerpo humano y golpean la unidad para comprobar los daños causados en el muñeco.

La tecnología empleada permite diferenciar lo que serían lesiones temporales de permanentes y así determinar qué tan protegidos están los eventuales ocupantes del vehículo. “Lo que se espera en los autos de cinco estrellas es que el muñeco no registre lesiones”, comentó Furas.

Los muñecos de choque tienen distintos tamaños dependiendo si es un adulto o un niño Victor Machado

Ahora bien, en las pruebas de seguridad activa el auto se somete a distintas acciones de la realidad, como por ejemplo, un movimiento brusco del volante para comprobar el funcionamiento del Control Electrónico de Estabilidad (esta prueba la hace un robot conectado al volante).

En esta parte también se evalúa que la alerta de cinturón de seguridad funcione correctamente cuando hay un pasajero sin estar abrochado, como también el funcionamiento de la Detección y Alerta de Punto Ciego.

Otro punto que se evalúa es el Frenato Autónomo de Emergencia, el cual se testea con muñecos de distintos tamaños cruzando por delante de un auto para verificar el correcto funcionamiento del sistema de frenado.

“Cuando un auto no tienen estas ADAS se les da 0 puntos y no se los testea para no romper los equipos. Lo mismo ocurre con el choque lateral de poste, si no tiene esa protección no se hace para no romper los muñecos", explicó el especialista.

El Frenado Autónomo de Emergencia es una de las ADAS más importantes, según Alejandro Furas

Para cerrar, una vez que se realizan todas las pruebas, el puntaje se basa en cuatro áreas: en el nivel de protección del adulto, del niño, del peatón y la cuarta es asistencias a la seguridad. Las pruebas realizadas en cada caja son las siguientes:

Adulto: choque frontal, lateral, lateral de poste, choque trasero, la hoja de rescate y Frenado Autónomo de Emergencia.

choque frontal, lateral, lateral de poste, choque trasero, la hoja de rescate y Frenado Autónomo de Emergencia. Niño: choque frontal, lateral y qué tan bien está preparado el auto para instalar las sillas del mercado.

choque frontal, lateral y qué tan bien está preparado el auto para instalar las sillas del mercado. Peatón: qué pasa cuando se atropella a alguien, qué lesiones provoca y prueba de Frenado Autónomo de Emergencia.

qué pasa cuando se atropella a alguien, qué lesiones provoca y prueba de Frenado Autónomo de Emergencia. Asistencia a la seguridad: limitador de velocidad, Control Electrónico de Estabilidad, aviso de cinturón, Frenado Autónomo de Emergencia, Detección y Alerta de Punto Ciego y asistencia de mantenimiento de carril.

Una vez evaluadas las cuatro áreas, es la peor calificada la que determina las estrellas. Es decir, un vehículo no podrá tener una calificación alta si en una de las cuatro evaluaciones tiene un bajo puntaje.

Por otro lado, los modelos evaluados por LatinNCAP siempre son las versiones de entrada de gama y, por ende, las menos equipadas. De esta manera se determina un estándar base de seguridad a partir del cual parte una unidad en el mercado.