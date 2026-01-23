Cómo se llama a la nafta súper en Estados Unidos

El viaje a Estados Unidos, al alquilar un auto, a menudo genera desconcierto en las estaciones de servicio. La principal diferencia es la ausencia de playeros y un sistema que opera casi exclusivamente bajo la modalidad de autoservicio. Además, los combustibles se identifican de manera distinta a Argentina: la clásica “nafta súper” no existe con ese nombre.

Aunque la traducción literal podría sugerir lo contrario, la nafta Regular es la opción estándar y más utilizada en todo el país para los vehículos de alquiler. Esta diferencia se explica por el sistema de medición del octanaje: Estados Unidos usa la escala AKI (Anti-Knock Index).

Bajo este criterio, la Regular tiene 87 octanos AKI, un valor equivalente al de la súper local. Por encima se encuentran las variantes Midgrade, de 89 octanos y Premium, entre 91 y 93 octanos, esta última para motores de mayor compresión o alto rendimiento.

Estación de servicio en la antigua Ruta 66, en el desierto de Mojave, California, Estados Unidos PATRICK T. FALLON - AFP

Por ese motivo, al ver la palabra “Regular” en el surtidor, muchos argentinos dudan creyendo que es de menor calidad. Sin embargo, en la práctica, es la opción correcta para casi todos los autos convencionales y la recomendada por las compañías de alquiler, salvo indicación expresa en el tanque o manual. La nafta súper argentina sería un intermedio entre las dos primeras opciones según su octanaje.

La ausencia de playeros es otra diferencia central, ya que cada conductor debe cargar el combustible. El procedimiento es simple: se estaciona, se identifica el número de puesto y se elige el método de pago. Puede hacerse directamente en la bomba con tarjeta o billetera digital (“pay at the pump”), o pagando previamente dentro del local, informando el surtidor y el monto.

La ausencia de playeros es otro de los recurrentes en múltiples puntos de los Estados Unidos Shutterstock - Shutterstock

Al pagar con tarjeta, muchos equipos solicitan un código postal (ZIP code). Si la tarjeta no es estadounidense, el sistema no la reconocerá. En estos casos, lo más práctico es pagar dentro del local o usar billeteras digitales como Apple Pay o Google Pay, que suelen evitar este paso. Es normal que el sistema retenga temporalmente un monto superior al cargado, ajustándose luego automáticamente.

Una vez autorizado el pago, se selecciona el tipo de combustible, se levanta la pistola y se carga hasta que el surtidor corte solo. En algunos estados, por seguridad, está prohibido trabar el gatillo, requiriendo que el conductor lo mantenga presionado.

Autorizado el pago, se selecciona el tipo de combustible, se levanta la pistola y se carga hasta que el surtidor corte solo prostooleh / Freepik

La identificación del combustible tampoco usa la convención de colores argentina. Es fundamental leer la etiqueta. “Unleaded” indica nafta sin plomo —toda la nafta en Estados Unidos lo es—, mientras que “Diesel” es gasoil. Aunque las boquillas de diésel suelen ser más grandes, siempre conviene verificar antes de cargar.

El precio se informa por galón (3,785 litros), no por litro. Las estaciones en autopistas o zonas turísticas suelen tener precios más altos, mientras que las de supermercados o clubes de membresía ofrecen valores más bajos, aunque exigen ser socio.