Cómo se llaman y para qué sirven los palos amarillos que hay en las calles

En la vía pública existen numerosos elementos cuya función principal es ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial. Entre los más conocidos se encuentran los semáforos, las lomas de burro, las sendas peatonales, la cartelería vertical y las marcas viales pintadas sobre el asfalto.

Sin embargo, hay otros dispositivos poco conocidos, ubicados en zonas céntricas y corredores de tránsito, que se conocen como “palos amarillos”. Su nombre técnico es el de delineadores rebatibles y se trata de estructuras de plástico flexible que se instalan sobre la calzada con el objetivo de ordenar el tránsito y delimitar espacios de circulación.

En concreto, entre sus funciones principales se destaca la separación de carriles de tránsito para mantener el orden vial, evitar maniobras indebidas y reducir situaciones de riesgo. También cumplen un papel clave en la protección de bicisendas, ya que generan una barrera física que resguarda a quienes circulan en bicicleta frente al tránsito motorizado.

La estructura es de plástico flexible Daniel Basualdo

Además, suelen utilizarse para marcar límites en esquinas con alta circulación peatonal, donde se busca evitar invasiones de vehículos y mejorar la seguridad de quienes cruzan la calle.

Otro uso habitual de los delineadores rebatibles es el de señalizar desvíos temporales en zonas de obras, cortes de calle o trabajos de mantenimiento, guiando a los conductores de manera clara y ordenada.

Entre otros usos, sirve para separar carriles Daniel Basualdo

En cuanto a los lugares donde se los puede encontrar, es común verlos en los límites de los carriles exclusivos para colectivos, como los del Metrobús, en ciclovías y bicisendas, en esquinas peligrosas o cruces complejos, y en sectores con alto flujo peatonal.

Uno de los principales beneficios de estas barreras físicas es que, por su estructura y material, son de fácil y rápida colocación, además de permitir un reemplazo sencillo en caso de rotura o desgaste.

Para delimitar lugares de estacionamiento también son utilizados Daniel Basualdo

En la división de carriles, por ejemplo, evitan la necesidad de construir separadores de hormigón u otras estructuras permanentes, o de dejar la calzada sin ningún tipo de delimitación.