Confirmaron el regreso de una marca de autos urbanos a la Argentina

El presidente y CEO de Prestige Auto (representante de Mercedes-Benz en la Argentina), Daniel Herrero, confirmó el regreso de Smart al mercado local para agosto, una firma reconocida por sus autos de tamaño pequeño pensados para un uso urbano.

Sin embargo, la marca volverá completamente renovada: ahora apostará por una gama 100% eléctrica y enfocada en SUV compactos premium, en línea con la transformación global que atraviesa la compañía desde hace algunos años.

“Firmamos el acuerdo con Smart y, a partir de agosto, vamos a estar distribuyendo la marca en la Argentina. Va a llegar toda la gama de Smart y, como es una marca de Mercedes-Benz, será vendida y exhibida en los concesionarios de Mercedes-Benz”, anunció Herrero.

El desembarco forma parte de la estrategia de expansión de Prestige Auto, empresa que desde junio de 2025 quedó a cargo de las operaciones de Mercedes-Benz Autos y Vans en la Argentina y que ahora suma a Smart dentro de su portfolio de marcas electrificadas.

Según informó la compañía, la nueva etapa de Smart estará alineada con una visión de movilidad urbana sustentable, con foco en diseño, tecnología y experiencia de usuario. La marca utilizará además el concepto global “open your mind” como plataforma principal de comunicación.

El Smart #3 sería uno de los modelos en pisar suelo argentino

“Estamos muy orgullosos de ampliar nuestra oferta de vehículos electrificados, asociarnos con Smart y acompañar el esperado regreso de la marca a la Argentina. Tenemos plena confianza en el ADN premium de Smart y en su excepcional nueva generación de vehículos eléctricos”, agregó el CEO de Prestige Auto.

El ejecutivo comentó que la estrategia estará respaldada por la actual red comercial de Mercedes-Benz en el país, con el objetivo de potenciar el crecimiento de la movilidad eléctrica premium en el mercado local.

La historia de la marca

Smart nació en la década de 1990 como una marca enfocada en soluciones de movilidad urbana a través de vehículos ultracompactos, especialmente populares en ciudades europeas por sus reducidas dimensiones.

No obstante, en 2019 Mercedes-Benz AG y el grupo chino Zhejiang Geely Holding Group crearon un joint venture global para relanzar la marca bajo una nueva identidad orientada exclusivamente a la electromovilidad.

Uno de los modelos más exitosos fue el Fortwo

A partir de esa alianza, Smart renovó por completo su gama de productos y su modelo de negocios, pasando de fabricar pequeños citycars a desarrollar SUV eléctricos de posicionamiento premium.

Actualmente, la marca tiene presencia en más de 40 países y regiones alrededor del mundo y continúa expandiendo su portfolio global de vehículos eléctricos.