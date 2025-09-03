Crece la producción de autos en la Argentina, pero la exportación baja frente a 2024

En los 20 días hábiles de actividad de agosto, las terminales automotrices produjeron un total de 44.545 unidades, número que representó una suba del 20% respecto del mes anterior, pero un 13,8% menos frente al mismo mes pero del año anterior, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

Sin embargo, si se observa el desempeño en el acumulado del año —es decir, entre los meses de enero y agosto—, el sector alcanzó un total de 332.135 unidades producidas. Se trata de un volumen significativo que, además de mostrar la buena dinámica que mantiene el mercado, refleja un crecimiento del 6,2% frente al mismo período de 2024, consolidando así una tendencia positiva en las ventas.

Con los cómputos de agosto se alcanzaron las 332.135 unidades producidas en el año

“Superada la estacionalidad que condicionó el desempeño de julio, tal como lo mencionamos en julio, la industria automotriz retomó el ritmo de actividad, mostrando en agosto una recuperación con crecimiento en las tres principales variables de producción, exportaciones y ventas mayoristas”, analizó Martín Zuppi, presidente de la entidad.

A su vez, Zuppi agregó: “En el acumulado anual, el exportador es el único pilar con desempeño negativo en la comparación interanual. Por eso, desde el sector avanzamos en una agenda de trabajo que articula el sector público y el privado orientada a la mejora continua de la competitividad con foco en la reducción de la carga impositiva a nivel nacional, provincial y municipal siendo fundamental el compromiso de provincias y municipios”.

Tanto la producción, como la exportación y las ventas mayoristas crecieron en agosto respecto de julio CHULE VALERGA

En lo que respecta a las exportaciones, los números de agosto mostraron un desempeño superior al de julio, con un total de 25.503 vehículos enviados al exterior. Este resultado significó un incremento del 39,9% en comparación con el mes previo, aunque al mismo tiempo representó una caída del 22,1% frente al mismo mes de 2024.

Ahora bien, el saldo acumulado de unidades exportadas se eleva a las 173.382, un 7,7% por debajo de los cómputos del mismo periodo pero de 2024.

Por último, el informe también aporta información sobre las ventas mayoristas. En este rubro, las unidades destinadas a la red de concesionarios alcanzaron en agosto un total de 51.766 vehículos. La cifra representa una mejora del 3,1% en relación con las entregas registradas en julio y, a la vez, un crecimiento mucho más significativo si se la compara con el mismo mes de 2024, con un salto del 33,8% interanual.

En los ocho meses transcurridos, las empresas automotrices colocaron en las redes comerciales 400.953 unidades, lo que arroja un crecimiento de 71,6% respecto de las 233.711 vehículos que se comercializaron entre enero y agosto de 2024.