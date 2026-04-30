Una nueva moto llega a la Argentina y busca competir en el segmento más alto

En el marco del Travel Fest, uno de los encuentros más convocantes del mundo de las dos ruedas, KTM Argentina presentó la nueva línea 1390 Super Adventure, una generación que marca un salto evolutivo dentro del segmento big trail.

La nueva generación de la familia Adventure de la marca llega con una evolución: más eficiencia en la entrega de potencia, avances en los sistemas de asistencia al piloto y un salto en el confort general de manejo. El objetivo es ofrecer una experiencia renovada tanto en ruta como en condiciones fuera del asfalto, incluso en usos prolongados o exigentes.

La línea está compuesta por tres modelos diferenciados, cada uno con una propuesta específica dentro del universo adventure.

Esta nueva línea cuenta con tres modelos

“La llegada de la nueva línea 1390 representa un paso más en la evolución de KTM dentro del segmento Adventure. Es una propuesta que combina desarrollo global, tecnología de última generación y nuestro ADN racer, aplicada a una experiencia de manejo cada vez más completa y exigente”, expresó Leandro Panaggio, Business Manager de la división Rodados de Grupo Simpa.

Una gama para distintos perfiles

La KTM 1390 Super Adventure S se posiciona como la opción más orientada al uso en ruta, con un enfoque sport touring. Combina confort y rendimiento gracias a una suspensión semi-activa que se adapta constantemente al terreno, garantizando estabilidad incluso a alta velocidad.

Está pensada para un usuario experimentado que busca viajar sin resignar adrenalina, apoyado en una configuración de ruedas 19/17 que logra un equilibrio entre versatilidad y confort. No es una touring convencional, sino una interpretación más radical del segmento.

KTM 1390 Super Adventure S

Por encima se ubica la KTM 1390 Super Adventure S EVO, que representa el máximo nivel tecnológico de la gama. Suma innovaciones como el sistema AMT y el Adaptive Cruise, elevando el nivel de asistencia y precisión en la conducción.

Apunta a un usuario que prioriza la tecnología y la comodidad en viajes largos, con un concepto de manejo más inteligente y asistido frente al carácter más purista de la versión S.

KTM 1390 Super Adventure S EVO

En el extremo opuesto aparece la KTM 1390 Super Adventure R, diseñada para el off-road más exigente. Con ruedas 21/18, 240 mm de recorrido de suspensión y una geometría claramente orientada al manejo fuera del asfalto, ofrece máxima autonomía y control en terrenos complejos.

Está dirigida a riders avanzados o expertos que buscan una experiencia sin concesiones en condiciones extremas.

KTM 1390 Super Adventure R

Toda la nueva familia incorpora una garantía de cuatro años sin costo adicional, en línea con una política que la marca viene extendiendo a distintos modelos de su portfolio como parte de la evolución de sus productos.

Más allá de las diferencias entre versiones, la nueva gama Adventure está pensada para un usuario que prioriza la versatilidad. Son motos desarrolladas para responder con solidez ante cambios de terreno y condiciones, manteniendo un alto nivel de rendimiento en cualquier escenario.

Los precios de lanzamiento son los siguientes:

1390 Super Adventure S: $55.190.160

$55.190.160 1390 Super Adventure S EVO: $59.734.260

$59.734.260 1390 Super Adventure R: $57.503.520