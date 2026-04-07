Este es el sueldo que cobran los choferes de colectivo en abril 2026

Los choferes de colectivos que realizan su trabajo en la región del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) tienen un incremento salarial en abril, producto del último acuerdo paritario en el que, para este mes, se incorporan cifras no remunerativas al salario básico.

El salario de los choferes de colectivos en abril de 2026

De acuerdo a los registros que difunde la UTA (Unión Tranviarios Automotor), a través del sitio de administración y gestión de empresas de transporte automotor de pasajeros, en el mes de enero se llegó a un acuerdo paritario que actualizaba salarios hasta el mes de abril.

Salarios de los choferes en abril

Los siguientes montos corresponden al cuarto mes del año, y abarca a los conductores de corta y media distancia del AMBA:

Básico conformado: $1.545.278,25

Antigüedad por año: $23.179,17

Viático: $456.000

Viático por día: $19.000

Total a percibir: $2.001.278,25

En tanto, para el personal de transporte público de pasajeros de empresas de corta y media distancia del interior del país, rigen los siguientes montos y condiciones:

A partir del 1° de abril de 2026 se establece como base un salario total conformado de $1.545.278,25, proporcional al tiempo trabajado. Desde esta fecha, los viáticos diarios se ubican en $19.000.

“Las partes asumen el compromiso de reunirse durante el mes de mayo 2026 a los efectos de evaluar actualizaciones salariales tomando como referencia la evolución de las variaciones de precios y la actualización de los costos", se lee en el acuerdo más reciente, con miras a las actualizaciones de los meses siguientes.

Los reajustes del último acuerdo salarial para choferes de colectivos

Cuánto cuesta el boleto en abril

Las líneas de colectivo con recorrido exclusivo en la Ciudad fijaron el valor mínimo en $715,24 para quienes poseen la tarjeta SUBE registrada. La escala continuó con $794,74 para viajes de tres a seis kilómetros y $855,97 para la franja de seis a 12 kilómetros. El trayecto de 12 a 27 kilómetros se estableció en $917,24. Aquellos usuarios que no estén inscriptos poseen costos mayores, que comienzan en $ 1.137,23.

En la provincia de Buenos Aires, el costo mínimo para las líneas del conurbano subió en abril a $871,30. El tramo siguiente, de tres a seis kilómetros pasó a $970,63 y los recorridos de seis a 12 kilómetros a $1045,40. Los traslados de 12 a 27 kilómetros cuestan ahora $1120,24 y los trayectos superiores a los 27 kilómetros $1194,56.