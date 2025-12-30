Cuál es el modelo chino que busca competirle al Toyota Corolla en la Argentina

El Toyota Corolla es desde hace décadas una referencia ineludible del segmento C. No solo por ser uno de los autos más vendidos del mundo, sino también por una trayectoria que lo consolidó en la Argentina como sinónimo de confiabilidad y valor de reventa.

Frente a ese escenario aparece el BAIC EU5, un modelo que no pretende disputar liderazgo en ventas, pero sí introducir una lógica distinta dentro del mismo formato de carrocería.

Desde el planteo general, ambos comparten una silueta clásica de sedán mediano y dimensiones muy cercanas. El Corolla mide 4,63 metros de largo, mientras que el EU5 se estira apenas hasta los 4,65 m, con la misma distancia entre ejes (2,67 m). En términos de habitabilidad, ninguno plantea rupturas, aunque el Toyota conserva una ventaja clara en capacidad de baúl, con 470 litros frente a los 430 litros del BAIC.

La mayor diferencia aparece en el enfoque mecánico. El japonés ofrece en la Argentina una gama amplia y probada: versiones nafteras 2.0 de 171 CV y una la variante híbrida autorecargable 1.8 que entrega 122 CV combinado junto al eléctrico. El EU5, en cambio, es un sedán 100% eléctrico, con un motor de 163 CV y 240 Nm de torque, cifras que lo posicionan por encima del Corolla híbrido en respuesta inmediata y aceleración (0 a 100 km/h en 8,8 segundos), pero atadas a un uso más planificado.

En autonomía, BAIC declara hasta 416 km bajo ciclo NEDC, con una batería de 49,6 kWh y posibilidad de carga rápida al 80% en unos 30 minutos. En la práctica, su conveniencia queda condicionada al acceso a puntos de carga domiciliarios o públicos, una barrera que el Corolla híbrido elude con mayor facilidad en el contexto argentino actual.

En equipamiento y seguridad, el EU5 busca compensar su falta de trayectoria con una dotación completa desde una única versión. Incluye seis airbags, control de estabilidad, asistencias a la conducción como alerta de colisión, mantenimiento de carril, punto ciego y regeneración de frenado configurable. El Corolla responde con el Toyota Safety Sense de serie en toda la gama, con control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistencia de carril y siete airbags.

También hay diferencias claras en el posicionamiento de marca. El Corolla juega con una red de concesionarios extendida y una garantía de hasta 10 años o 200.000 km. El EU5, también importado pero de volumen acotado, apunta a un usuario más específico: urbano, con interés en la movilidad eléctrica y dispuesto a priorizar tecnología y bajo costo operativo por sobre el respaldo histórico y el valor de reventa.

En ese contexto, el BAIC EU5 no desafía al Corolla en su terreno tradicional. No busca ser el nuevo sedán masivo del segmento, sino ofrecer una alternativa distinta dentro de un formato conocido. El Corolla, en cambio, sigue ocupando el rol de referencia generalista en un mercado que todavía avanza con cautela hacia la electrificación.