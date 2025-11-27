¿Cuál es el precio de transferencia de una moto usada en noviembre de 2025?

El mercado de las motos cerrará 2025 con más de 600.000 unidades vendidas, un nivel que no se veía desde 2018. Entre enero y octubre se registraron 535.950 patentamientos de motos 0 km, lo que representa un 38% más en comparación con el mismo período de 2024, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República la Argentina (Acara).

En ese escenario de fuerte demanda, el segmento de motos usadas también muestra una dinámica sostenida, ya que muchas operaciones se concretan como alternativa económica frente al 0 km. Por ello, para quienes evalúan vender su unidad o adquirir una usada, resulta clave conocer cuánto cuesta realizar la transferencia.

El monto correspondiente a la transferencia va a depender de su origen (al igual que sucede con la transferencia de un auto), si es de industria nacional representa un 1,5% del valor del motovehículo, mientras que si es importada se eleva al 2%. En definitiva, aplica el mismo esquema que rige para los autos de segunda mano.

Por ejemplo, una Honda CB125F Twister modelo 2018 que se fabrica en suelo argentino, tasada en $1.000.000, tiene un costo de transferencia de aproximadamente $15.000. A este monto se suman otros conceptos, como el Formulario 08, indispensable para el cambio de titularidad, y el costo de certificación de firmas.

En simultáneo, es necesario sabe que además de la transferencia se necesitan otros documentos para realizar el trámite con éxito:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del comprador y vendedor

Formulario 08 (puede llenarse de manera digital)

Título del vehículo

Cédula del vehículo

Verificación policial

Estos documentos se tramitan junto con una serie de pagos, como los correspondientes a la transferencia. Para mayores precisiones, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) cuenta con un estimador de costos, tanto para la inscripción de un 0km como para la transferencia de una moto de segunda mano.