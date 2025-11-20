Cómo es la Ferrari Purosangue, que circulaba a 200 km/h por la ruta de la Siete Lagos

El pasado 16 de noviembre comenzó el Ferrari Cavalcade Adventure 2025, un encuentro que reúne a 60 entusiastas de la firma de alto perfil e impacto internacional para recorrer, entre otros puntos turísticos, la Patagonia, ya que la Argentina había sido elegida como escenario.

Lo que debía ser un ambiente festivo casi termina en una tragedia. Según testigos, varios vehículos avanzaban a velocidades extremas y con maniobras temerarias. Incluso quedaron registrados videos en los que algunas Ferraris realizaban adelantamientos en tramos de rutas —con un sólo carril para cada sentido— con doble línea amarilla continua, una maniobra prohibida por la ley.

Producto de esa imprudencia, quienes circulaban en sentido contrario a estas unidades tuvieron que tirarse a la banquina para evitar un choque.

Ferrari Cavalcade Patagonia 2025

En ese contexto, una Ferrari Purosangue perdió el control en la Ruta de los Siete Lagos, en la citada provincia y terminó chocando en uno de los tramos del recorrido. Según indicaron fuentes oficiales, el vehículo circulaba a aproximadamente 200 km/h.

Quienes viajaban en esta Ferrari son ciudadanos estadounidenses, que debieron ser trasladados al hospital. Si bien se encuentran fuera de peligro, presentan traumatismos de cráneo con pérdida de conocimiento y una descompensación cardiovascular.

Así terminó el Ferrari Purosangue

Cómo es la Ferrari Purosangue

La Ferrari involucrada en el siniestro, como se mencionó previamente, es una Purosangue, el modelo con el que la marca italiana ingresó al mundo de los SUV sin renunciar a su esencia deportiva. Se trata de una pieza de ingeniería que combina, según la firma, un diseño agresivo con tecnología derivada de los modelos más emblemáticos de la automotriz.

En el plano mecánico, la Purosangue equipa un motor V12 atmosférico a 65° capaz de entregar 725 CV. Y según fuentes oficiales, el 80% del par está disponible desde apenas 2100 rpm, lo que permite una aceleración inmediata y un empuje sostenido en todo el rango de revoluciones.

Exterior del Ferrari Purosangue

El máximo par de 716 Nm se alcanza a 6250 rpm, mientras que la potencia plena se libera a 7750 rpm, otorgando una respuesta directa y contundente digna de un deportivo puro.

Sus características permiten que el vehículo alcance los 100 km/h en 3,3 segundos y los 200 km/h en 10,6 segundos. Por su parte, su velocidad máxima es de 310 km/h, mientras que su frenado es de 32,8 m para pasar de 100 km/h a 0 km/h y para rebajar de los 200 km/h hasta la su detención total le toma 129m. Su peso es de 2033 kg.

La disposición de su caja de cambios es de doble embrague y ocho velocidades, con separaciones cortas y progresivas y su tracción es total.

Interior del Ferrari Purosangue

En lo que respecta a su chasis, es de techo de fibra de carbono y se caracteriza por la apertura de sus puertas traseras en dirección al baúl, lo que permite la entrada y salida de los pasajeros con facilidad pero sin perder la silueta compacta.

Puertas adentro, este modelo cuenta con cuatro plazas calefaccionadas y una pantalla 10,25 pulgadas. El volante cuenta con múltiples funcionalidades disponibles en botones táctiles que desaparecen al apagar la pantalla del tablero del conductor; y los botones más utilizados o más relevantes para la seguridad sí son físicos, para garantizar su practicidad.